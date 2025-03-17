花蓮婦中風左側癱！口水失控還漏尿　中西合療3個月恢復正常

▲近年來，中醫針灸與中藥治療在中風後遺症改善方面展現良好成效，透過中西醫合療，有助於提升患者生活品質。(圖／門諾醫院提供下同)

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮1名30多歲女性去年11月突發中風，導致她身體左側癱瘓，不僅失去行動能力，還會不自主流口水、漏尿；花蓮門諾醫院醫療團隊結合中西醫合療，用西藥控制血糖、神經功能，配合中醫針灸與中藥治療，不到100天讓病人恢復行動自如，找回健康希望。



門諾醫院中醫部主任楊成湛表示，患者多年糖尿病控制不穩定，於113年11月初因梗塞性型中風住院治療，症狀是左側癱瘓、不自主流口水、漏尿；住院期間會診中醫接受中醫治療，針灸頭部與軀幹四肢穴位，再輔以中藥治療，中西合療，復原迅速。

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊成湛強調，中風患者常見意識障礙及肢體偏癱等問題，治療與復健至關重要。近年來，中醫針灸與中藥治療在中風後遺症改善方面展現良好成效，透過中西醫合療，有助於提升患者生活品質。

楊成湛說，根據臨床經驗，針灸能夠促進頭部與肢體循環，改善中風造成的運動與感覺功能缺損。針刺百會與四神聰穴等頭部穴位，有助於恢復腦部循環；對於偏癱患者，透過針灸刺激患側肢體手三里、合谷、足三里、太衝等穴位，可改善肢體無力、運動功能受損等情形。此外，中風患者常伴隨口水失控、漏尿等後遺症，透過補腎中藥與針灸腎氣穴位，也能有效改善。

中風患者盧小姐表示，發病初期生活極為不便，不僅行動困難，還有嚴重的口水失控與漏尿問題。經神經內科、復健科與中醫科中西合療後，目前運動功能已大幅恢復，且能夠行走自如，口水失控與漏尿狀況改善明顯，雖然左半身仍會感覺有點麻木感，但對於恢復健康、重返職場深具信心。她指出，針灸與中藥輔助治療對於恢復有明顯幫助。



楊成湛表示，中西醫合療方式能夠發揮「一加一大於二」的效果，越早治療效果越佳。建議患者在發病初期即開始治療，以減少後遺症對生活的影響。透過針灸、藥物調理與復健並行，不僅能改善中風帶來的運動障礙，也能提升整體生活品質。