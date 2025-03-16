40%人罹病不自知！糖尿病「4大警訊」曝





▲多吃、多喝、多尿及體重減輕，是糖尿病的典型症狀。（示意圖／pixabay）

文／常春月刊

根據國內調查顯示，將近4成糖尿病患不知道自己已經罹患糖尿病，直到出現多吃、多喝、多尿及體重減輕的典型症狀，或是皮膚搔癢、手腳麻木、陽痿、傷口癒合不良等原因就醫，才發現罹患糖尿病。

根據研究發現，新診斷的第2型糖尿病患，有45～55%的人在發病前一年已罹患高血壓或血脂異常，因此，定期檢查高血壓及血脂異常病患的血糖及糖化血色素，有助於早期發現糖尿病。

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3多1少症狀，糖尿病上身

國泰綜合醫院新陳代謝科主治醫師陳瑜忻指出，一般人的血糖標準值為空腹血糖70～100mg／dl、糖化血色素介於4.0～6.0%。正常情況下，進食後血糖會隨著血液中的葡萄糖增加而逐漸上升，此時胰臟β細胞就會開始分泌胰島素來抑制血液中的糖分，讓血糖隨之而下降。

胰島素是唯一能降低血糖的荷爾蒙，正常的胰臟功能，每小時會分泌0.5～1單位的胰島素來穩定血糖，在用餐時則會依血糖濃度，分泌5～10單位的胰島素來平衡血糖。如果胰島素分泌不足，血液中的葡萄糖無法順利進入細胞內，身體長久處於高血糖的狀態，就會演變成糖尿病。

陳瑜忻表示，糖尿病的主要特徵就是血中葡萄糖濃度偏高，糖尿病的診斷標準以抽血檢查及臨床症狀為主，包括：糖化血色素大於6.5%，或空腹血糖大於126mg／dL，或口服葡萄糖耐受試驗第2小時血糖大於200mg／dL，只要上述3項檢查符合2項以上，或是出現3多1少糖尿病症狀，且隨機血糖大於200mg／dL。

血糖控制不當，引發大小血管併發症

糖尿病是一全身性疾病，糖尿病患者血糖控制不良的高血糖狀態，免疫力會降到最低，引起全身大小血管併發症的機率也相對提高，例如：視網膜病變、腎臟病變、周邊神經等小血管病變，其中糖尿病眼睛失明的機率，高出一般人25倍以上。

糖尿病患者常見的大血管病變，包括：早發性動脈硬化、心肌梗塞、心臟衰竭、腦中風等。根據一篇分析2007～2017年，共57篇文獻的系統性回顧指出，全球糖尿病患有1／3罹患心血管疾病，5成的死因可歸因於心血管疾病，其中冠狀動脈疾病及腦中風影響更勝於其他疾病。

陳瑜忻說明，由於伴隨糖尿病出現的高血糖、胰島素阻抗、高胰島素血症、高血壓、血脂異常、肥胖及腎病變等因素，導致血管收縮及粥狀硬化逐漸形成，也會造成血栓斑塊逐漸堵塞血管壁，都可能更加重血管疾病風險，建議應積極控制血糖、血壓及血脂，就能減少併發症的風險。

根據美國糖尿病學會建議，糖尿病患每年進行一次心血管風險因子評估，包括：肥胖、高血壓、高血脂、抽菸、早發性冠心病家族史、慢性腎病、蛋白尿等，以提供更全面的心血管保護。陳瑜忻建議，糖尿病患每年應定期接受一次糖化血色素、空腹血脂、眼底檢查、尿液微量白蛋白，以及足部檢查。

▼血糖若控制不當，恐引發大小血管併發症，眼睛失明機率高出常人25倍以上。（示意圖／pixabay）

3大急性併發症，恐有生命危險

陳瑜忻提醒，糖尿病雖然是慢性疾病，一旦引發急性併發症，更可能造成生命危險，糖尿病的急性併發症，包括：低血糖、高血糖高滲透壓狀態及酮酸中毒。

1.低血糖：糖尿病患者，飲食及藥物配合不良，或是運動過度，或是使用過量的口服降血糖藥物或注射胰島素治療，或是肝、腎功能不正常時，都可能產生低血糖，血糖低於70mg／dL，出現發抖、冒汗等，嚴重甚至會頭暈、昏眩、昏迷。

2.高血糖高滲透壓狀態：常見於年紀較大的第2型糖尿病患者，通常伴隨感染、中風、急性心肌梗塞等，意識狀態逐漸變差，嚴重時會導致昏迷及休克。

3.酮酸中毒：主要是發生於年輕的第1型糖尿病患者，但第2型糖尿病患者也會發生，因為感染及中斷胰島素注射等，出現虛弱、噁心、嘔吐、腹痛、氣促、嗜睡等，嚴重時可導致意識混亂、昏迷及休克。

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