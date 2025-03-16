妻「全身變黃」送ICU　醫曝主因：伴侶太堅持照顧

▲醫師說，照顧者不適任，是很可怕的事。（示意圖／記者許宥孺攝）



記者陳俊宏／綜合報導

整合醫學專科醫師姜冠宇表示，一名老太太「全身變黃」被送到加護病房，主要就是她的伴侶太過於堅持照顧她，但她的伴侶是失智、失聰，個性還超固執，讓病人狀況變得更糟糕。

姜冠宇近日在臉書說，不適合的照顧者對於台灣醫療的傷害很大，這名病人老太太每次都是低血糖、急性腎衰竭、雙下肢無力進來，好不容易被醫院照顧得好好出院。

[廣告]請繼續往下閱讀...

姜冠宇指出，結果患者隔幾天就回急診，還全身變黃，立刻送到加護病房去，主要就是她的伴侶太過於堅持照顧她，但她的伴侶是失智、失聰，個性還超固執，也就是說醫院交代的照顧方式，如何按時服藥等等，這位老先生應該都是聽沒有，回家亂餵藥、亂照顧一通，病人狀況變得更糟糕，就很快再回來了，該現象為「短期再返院」。

姜冠宇提到，並且有分為「預期」與「非預期」，都是急診擁塞的元兇之列，預期，有可能是之前在非安全情況出院，但是病人家庭社會因素不得已；非預期，更不用說，醫院出去之後各種狀況，還有病人病情本身複雜，都不是醫療專業人員能掌控的，他們只能盡量做好出院安排，並告知安全事項。

姜冠宇表示，但看到這裡你也不用太用力譴責，因為如果是有資源的家庭，怎麼可能會放任這樣？，到現在仍有老一輩不願意接受專業照顧者進入家庭的，大有人在；或者，也找不到適當的專業照顧者，因為這產業要做起來也沒這麼容易。

姜冠宇寫道，那種照顧者不適當問題無法解決的，「一直住院」似乎是唯一解，你推什麼在宅住院、在宅急症照護（這個還總統力推的政策）也一樣，在宅並不是什麼醫療人員到你家這麼美好的事耶，那是你要照顧自己的能力很好，或家裡照顧者能力好才有意義耶，否則都是治療失敗還是要到醫院住院，這是浪費資源的徒勞過程耶。

姜冠宇指出，照顧者不適任，是很可怕的事，這都會讓醫療人員更心累，也成為健保制度的黑洞，全國到底有多少這樣讓人心累的家庭？你覺得這要怎麼解決？這個臨床醫師恐怕是沒有答案的，問你們了。