▲北榮桃園分院呼籲正確認識愛滋，消除歧視共同防治。（圖／北榮桃園分院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

臺北榮民總醫院桃園分院感染管制室護理師張倢語指出，在過去20年來，愛滋病毒(HIV)感染者的餘命已有大幅進步，接近一般族群。然而，現實中對愛滋感染者的歧視與汙名依然存在，影響患者的就醫權利、求職機會及人際關係，甚至造成心理壓力。

張倢語17日表示，愛滋感染者與一般人的最大差別，就在於要終生服藥。只要病毒量受到良好控制，免疫力不會遭到破壞，一樣可以活至終老，此外，及早篩檢、若感染儘早服藥，有效抑制病毒量至無法測得的程度，傳染給別人的風險也很低。而且一般日常生活接觸如：共用餐具、共用馬桶、蚊子叮咬、一起游泳、咳嗽、 打噴嚏、 握手、擁抱、 輕吻等，並不會傳染愛滋病毒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

愛滋病毒主要透過不安全性行為、血液交換感染及母子垂直感染等途徑傳播。預防方法如下：1.採取安全性行為，包括正確、全程使用保險套，及使用水性潤滑液(嬰兒油、凡士林等油脂類可能使橡膠變質，應避免使用)。2.勿與他人共用可能被血液污染的用具(例如：注射針頭、針筒、稀釋液、剃刀、刮鬍刀、牙刷等)。3.定期檢驗並配合預防性投藥(PrEP)。

對於愛滋的汙名與歧視的恐懼，使感染者因為擔心別人懷疑自己的感染狀態，而不敢尋求愛滋防治相關資訊、服務或採取預防措施，因而降低愛滋防治的成效，並降低感染者接受治療的能力及意願。

事實上，隨著各類新型藥物的問世，愛滋病毒感染已不是20世紀的黑死病，感染者平均餘命幾乎與非感染者無異，儼然成為一種慢性疾病，類似高血壓及糖尿病，而且穩定服藥控制的人也不易傳染給其他人。因此，呼籲民眾應正確認知、接納關懷、消除歧視，唯有社會大眾的尊重、接納與關懷，才能使有感染風險者願意接受愛滋篩檢，也才能使已感染者不再刻意隱瞞自身病情，願意接受治療，並避免愛滋傳播。