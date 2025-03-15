醫：量GG尺寸「沒做1動作」會少好幾公分！　台男平均長度曝

▲泌尿科醫師莊豐賓分享「正確量測尺寸」的方法。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

有沒有「30公分」攸關一個男人的面子，泌尿科醫師莊豐賓指出，相信不少男生都曾在青春期時偷偷拿尺量陰莖長短，好奇自己「有沒有比別人大？」要正確量測下體尺寸，得先準備質地柔軟的捲尺，並以站姿、在勃起狀態下，從恥骨、陰莖的根部量到龜頭處。他提醒，量測時要把腹部脂肪往下壓，將隱藏性陰莖一起量，否則「會少很多公分」。

你是否曾擔心自己的尺寸低於平均值？開業泌尿科診所院長莊豐賓醫師在YouTube頻道傳授「GG尺寸怎麼量」，他說，要正確量測陰莖長度，首先要準備軟捲尺，或以繩子量完後再移至直尺做對比，不要直接使用直尺，因為陰莖有角度，使用直尺會少好幾公分。

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▲腹部脂肪較多的男性，必須把脂肪往下壓，從恥骨處開始量比較準確。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

莊豐賓說，接著整個人要呈站姿，此時陰莖勃起的長度會比較長。量測時要從恥骨、陰莖的根部靠近肚臍處開始量至龜頭的地方，關鍵秘訣在於「要把腹部脂肪往下壓」，因為很多男性面臨中年肥胖、脂肪較多，會產生「隱藏性陰莖」的問題，藉由此步驟將脂肪下壓至最底部，才能將隱藏的部分一起量，「不然會少很多公分」。

至於粗度該怎麼量？莊豐賓說明，以捲尺從陰莖中段處做環繞測量，測得的數值就是陰莖圓周長，再由圓周長取得其粗度。他舉例，若圓周長為15公分，除以π（3.14）得到4.77公分的粗度，已經高於標準值。

莊豐賓表示，根據台灣男性醫學會研究顯示，台灣男性勃起後的平均長度約為12.43公分，平均勃起的圓周長約落在10.9公分；他個人也曾做過研究，發現台灣男性勃起平均長度約13.5公分、寬度約4公分，而圓周長落在13公分左右。

莊豐賓強調，全世界男性陰莖平均長度大概13～16公分，而亞洲區平均落在9～13公分，台灣男性則為12～13.5公分，他有自信地說，「其實我們是亞洲巨砲」。