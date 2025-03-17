「慢性發炎」是現代流行病！恐害罹癌　醫示警8症狀：口臭小心了

▲醫師提醒，長期覺得累、睡很久還是覺得沒睡飽，可能是身體處於慢性發炎狀態。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

相信大家都聽過「慢性發炎」的說法，但又很難具象化。對此，醫師指出，慢性發炎是一種「長期不舒服但又說不上來」的感覺，是一種現代人的「流行病」，建議可以自行留意是否有「火氣大、睡飽還是累、口臭」等8大問題，但如果經常發生，那就代表身體的慢性發炎已經在影響健康。

基因醫師、北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書指出，慢性發炎是身體長期受到刺激，使細胞及免疫系統處於持續作戰的狀態，雖然不會讓人立刻生病，但這種隱形的消耗會逐漸侵蝕健康，影響全身各個系統，最終成為各種慢性疾病的根源。

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張家銘進一步說明，細胞一直在作戰，會導致長期身心不舒服但又說不上來，這時就要想到可能是慢性發炎，例如總覺得累，就算睡很久還是醒來像沒睡飽又或者，時不時覺得胃不舒服、拉肚子或者關節痠痛、皮膚變得粗糙暗沉，開始長痘、濕疹等。

慢性發炎不只是個名詞，而是一種現代人的「流行病」。張家銘說，慢性發炎就像是一把體內的慢火，在基因醫學的視角下，慢性發炎不再只是單一器官的問題，而是全身性的影響，這場「看不見的發炎」，不像感冒或受傷那樣明顯，卻與心血管疾病、糖尿病、癌症、失智症、甚至肥胖、憂鬱症密切相關。至於該如何留意自己是否有慢性發炎問題？張家銘也提出以下8大症狀，民眾可以多加留意。

1.「火氣大」：嘴破嘴臭、牙齦腫痛、喉嚨發炎反覆發作。

2.「腸胃鬧脾氣」：壓力大就拉肚子，或是經常胃食道逆流、腹脹、消化不良。

3.「睡飽還是累」：每天睡 7-8 小時，卻還是覺得沒精神，容易疲憊。

4.「腦袋卡住」：記憶力變差、思考變慢、注意力難以集中，容易忘東忘西。

5.「關節卡卡」：早上起床或久坐後站起來時，膝蓋、腰部會僵硬或疼痛。

6.「皮膚變差」：容易長痘、皮膚暗沉、紅腫、濕疹、容易過敏。

7.「壓力一大就感冒」：免疫力變差，感覺比以前更容易生病，恢復時間也變長。

8.「莫名發胖」：沒怎麼吃東西，但肚子卻越來越大，體脂肪增加，代謝變慢。

如果要遠離慢性發炎，張家銘建議要改變生活習慣，飲食上減少精製糖、加工食品、炸物，多吃抗氧化食物，如綠葉蔬菜、堅果、魚油、薑黃、綠茶。還要運動，每天快走 30 分鐘、瑜珈、游泳，都能幫助身體啟動「抗發炎機制」。

睡眠也要注意，張家銘指出，熬夜會影響身體的修復功能，讓發炎指數上升。另外，減少環境毒素，選擇玻璃或不鏽鋼容器來取代塑膠製品，避免高溫下使用塑膠餐具，減少使用化學清潔劑。