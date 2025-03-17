傳新光醫院要漲掛號費　副院長曝關鍵指標：目前暫無調漲計畫

▲新光醫院表示，目前還沒有調漲掛號費的規劃。（圖／記者姜國輝攝）

記者趙于婷／台北報導

健保署今年全面實施「個別醫院總額」，台北區將於4月正式上路，但台大、新光等醫學中心都研擬調漲掛號費。對此，新光醫院副院長洪子仁表示，目前沒有計畫漲掛號費，新制上路後，會先觀察4、5月醫院整體醫療服務量能成長情形，若醫療服務量能超過5%，就會啟動相關調控機制。

全民健保採取總額支付制度，於今年底推算明年醫療需求成長來規劃明年健保總額，並使用浮動點值來調整，如果實際醫療服務量超過原本預期，點值就會被稀釋降低，進而影響醫院、醫師收入「打折」，長期下來引發醫界不滿。

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洪子仁指出，台北區個別醫院總額確定4月上路，新制上路後，會先觀察4、5月醫院整體醫療服務量能成長情形，如果4、5月醫療服務量能相較去年成長超過7%以上，就會面臨健保不給付，所以如果醫療服務量超過5%，就會啟動相關調控機制，沒有超過5%，就會維持現況。

洪子仁也進一步提到，目前沒有調漲計畫，在因應對策方面，會先縮減平日夜間、周六門診，把不緊急的手術延後，僅留內、外、婦、兒等必要門診，如果還是沒有辦法降低服務量能，才會調漲掛號費。

而針對醫學中心研擬調漲掛號費，邱泰源直言，掛號費是行政費用，政府一直都尊重醫院營運狀況，但希望不要因為任何制度增加病人負擔，當務之急是做好醫療資源分配，掛號費變動可能是比較後面的手段。