失眠人「最晚喝咖啡時間」曝光！　醫推4大替代飲品

▲容易淺眠、睡不好的人，醫師建議中午後就別喝咖啡了。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

工作壓力大、精神不濟的上班族們，得靠著一杯杯的咖啡支撐下去，可說是許多人的精神糧食。而你也有太晚喝咖啡導致睡不著的問題嗎？營養功能醫學專家劉博仁醫師指出，這與咖啡因的半衰期有關，它還會抑制褪黑激素、增加腎上腺素分泌，造成睡眠品質下滑與淺眠。若本身是容易失眠者，他建議「最晚喝咖啡時間」是中午12點前。

你一定聽過，容易失眠的人「下午以後應該少喝咖啡」的建議。劉博仁醫師說明，這是因為咖啡因的半衰期約5～6小時，這表示即使下午3點喝咖啡，到了晚上9點體內仍可能殘留一半的咖啡因，因而影響入睡。此外，他也提到，咖啡因會抑制褪黑激素，推遲入睡時間、造成睡眠品質下降。

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劉博仁表示，咖啡因還會刺激交感神經、增加腎上腺素分泌，使身體保持警覺，可能因此引發入睡困難或淺眠。即使能睡著，深層睡眠也會受到干擾，讓睡眠恢復效果變差，隔天起床容易感到疲憊。

▼咖啡因會干擾深層睡眠，隔天起床更累了。（示意圖／免費圖庫Pxhere）

關於「最佳的咖啡飲用時間」，劉博仁認為，在早上9點～11點這段時間喝，能幫助提神；而下午2點後則應避免飲用，「尤其是睡眠品質較差的人，最晚中午12點前就該喝完。」

如果下午有提神需求，劉博仁分享，可以選擇低咖啡因茶、花果茶（如洋甘菊、薄荷）、溫水或溫牛奶，這些飲品不僅能補充水分，還有助於放鬆神經，以提高夜間的睡眠品質。想要改善睡不好的問題，他認為，從減少下午的咖啡因開始，才能讓身體進入自然的睡眠節奏。