木瓜「隱藏版超級食物」　醫：可抗發炎、抗癌、養好菌

▲醫師說，木瓜是天然的抗發炎高手。（圖／達志影像／美聯社）



記者陳俊宏／綜合報導

基因醫師張家銘分享，「平民超級水果」木瓜是「隱藏版的超級食物」，可抗發炎、抗癌、養好菌，每天一顆木瓜，給身體最天然的保護。

張家銘16日在臉書說，大家看到台積電創辦人張忠謀先生吃木瓜的新聞，可能會好奇，這種隨處可見、連路邊阿伯家裡都有種的平凡水果，究竟有什麼特別之處？

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張家銘表示，如果我們說木瓜不只好吃，還可能幫助抗發炎、抗癌、養好菌，大家會不會更愛它？過去我們知道木瓜維生素豐富，但現在科學家告訴我們，木瓜可能是「隱藏版的超級食物」，不只護腸胃、顧免疫，還能降低慢性發炎，甚至幫助預防癌症。

張家銘指出，慢性發炎等於癌症的溫床，木瓜就是天然抗發炎劑，大家可能沒想過，癌症並不是一天就長出來的，而是長期慢性發炎讓細胞受傷，最後基因出問題，細胞開始突變，才演變成腫瘤，像慢性胃炎可能變成胃癌，腸道長期發炎會增加大腸癌風險，甚至脂肪肝最後也可能變成肝癌。

▼您喜歡吃木瓜嗎？（圖／資料照）



張家銘提到，那該怎麼辦？最簡單的方法就是讓發炎消失，這樣癌細胞就沒有機會長大，而木瓜剛好是天然的抗發炎高手，木瓜裡的「抗發炎軍團」，讓身體不再燒燒燒。

木瓜為什麼可以抗發炎？張家銘解釋，因為它的營養成分超強，包括類黃酮（Flavonoids）、多酚（Polyphenols）、β-胡蘿蔔素、維生素C，這些都是抗發炎的關鍵角色。

張家銘說，研究發現，這些成分可以「關掉」體內的發炎開關 —NF-κB（這個是讓發炎持續的主謀），而這條發炎路徑正是許多癌症的幫兇，所以當我們吃木瓜，就像是在幫身體滅火，讓細胞回到健康的狀態。

張家銘表示，更厲害的是，木瓜的β-胡蘿蔔素除了對眼睛好，還能阻止癌細胞生長，維生素C則可以保護DNA，不讓細胞亂變，等於從源頭就斷了癌症的後路。

張家銘指出，益生菌也愛吃木瓜，有助於益生菌在腸道中長期生存，我們的腸道不只是消化食物的地方，其實還是人體最大的免疫系統；科學家發現，腸道裡的好菌越多，身體的發炎反應就越少，免疫系統也會更強，能有效對抗癌細胞。

張家銘寫道，木瓜裡的膳食纖維不只是幫助排便，還是一種「益生元」（Prebiotics），這是什麼呢？簡單來說，它是腸道好菌的食物！可以讓益生菌長期生活在腸道中，當好菌吃得飽飽的，它們就能在腸道裡大量繁殖，把壞菌擠出去，讓腸道環境更健康、發炎更少，也大大降低腸道癌症的風險。

張家銘提到，而且木瓜還有另一種超級版——發酵木瓜（Fermented Papaya），這種木瓜發酵後，裡面的抗氧化成分更強，還能進一步調整腸道菌群，讓壞菌沒機會作亂，對於腸躁症、腸胃敏感的人來說，這可能是一個超棒的選擇。

張家銘說，每天一顆木瓜給身體最天然保護，癌症發展不是一夕之間的事，而是慢性發炎、免疫力低下、腸道菌群失衡的結果，木瓜剛好是一個全面性的健康食物，可幫助降低發炎、養好菌、強化免疫力，從源頭減少癌症風險；所以下次去市場不妨多買幾顆木瓜，不只是因為它好吃，而是它還可做為便宜好用的「天然抗癌保養品」。