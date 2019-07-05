愛喝果汁暴肥5kg！營養師曝「這4種人」要小心：現榨也算含糖飲



▲你也喜歡喝現榨果汁嗎？小心讓你越喝越肥。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／李婉萍營養師

某次門診，有位阿嬤因為糖尿病問題前來諮詢，不但血糖控制不佳，兩個月的時間竟然胖了5公斤也讓她十分苦惱。「營養師之前妳說的那些飲食我都有照著做喔，絕對沒有亂吃東西！」於是請她把一天之中的飲食狀況說給我聽，這才發現疼孫的阿嬤趁著男孩放暑假，天天打一杯酪梨牛奶幫他補充營養，又想說這是很健康的東西，乾脆自己早上也喝一杯……。殊不知酪梨含有相當豐富的油脂，這一杯至少有500大卡的熱量。而且而孫子因為活動量大所以體重沒有太大變化，最後卻胖到了阿嬤。

在另一次的兒童生長門診裡，一個幼稚園大的小朋友因為過於瘦小，被媽媽帶來看診。令我印象深刻的是孩子進到診間後便捧著水壺不停地喝，我看他喝得很開心，於是好奇問了媽媽水壺裡裝的是甚麼，「我擔心他吃得很少，所以自己做現榨柳丁汁讓他隨時補充呀！」但果汁的營養密度高、熱量也不低，像這樣當水喝對於胃口小的孩子會影響到正餐食量；如果是食量很好的小孩，正餐不變下果汁又超量，就會變胖了！

若與一般市面上的含糖飲料相比，新鮮現打的果汁確實來得健康些，但不要忘記儘管水果是天然的食物，但也含有不少糖分，就算是標榜100%的純果汁，通通都是含糖飲料的一員！務必還是要把握「適量攝取」的原則。依照美國兒科學會建議，4～6歲孩童每天果汁飲用量約120～180毫升；7～18歲兒童每天果汁飲用量應不超過240毫升。

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▲水果中含有糖份，打成果汁後屬於「含糖飲料」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

4大族群少喝為妙

尤其是以下幾種人，更要注意盡量少喝或避免飲用：

1. 有減重需求者：以完全不稀釋的純柳丁汁為例，200c.c.需要用到至少6顆柳丁（熱量約360大卡），喝完也沒有飽足感；而一般市售的的西瓜汁或木瓜牛奶等果汁都有加糖調整甜度，喝下500c.c後得到的熱量必須健走1小時才能消耗掉。所以想喝現打果汁，當天攝取的熱量就要跟著減少，也不可另外再吃水果；最好選擇蔬菜比例大於水果的蔬果汁，因為蔬菜熱量跟水果相比是低很多的，但也要注意店家是否加糖的問題，因為可能會增加糖的用量來調整口感、味道。

2. 糖尿病患：少了纖維的果汁由於糖分更容易被人體吸收，所以血糖上升的速度更加迅速，對於必須控制糖分攝取的人而言偶一為之無妨，經常喝會對血糖提升帶來高風險。偶爾飲用時，如果是把每天應攝取的2～3份水果榨汁飲用是OK的，不要另外添加果糖或砂糖，不過濾、連同渣渣一起喝。

3. 一歲以下的幼兒：2017年5月美國兒科學會發表一份聲明，主張「1歲以前的嬰兒不建議給果汁」。主要是因為大多數市售的果汁幾乎不含纖維，且就算是現打果汁，在未經高溫消毒情形下，可能含有大腸桿菌、沙門氏菌等有礙孩子健康的病原體；同時也擔心小小孩喝了果汁後，可能減少牛奶（母乳）及副食品的攝取，導致蛋白質、脂肪等其他重要營養不足。要得到水果的健康好處，適度給予果泥或水果丁是可行的。

4. 胃部經常不適或有胃食道逆流病症：水果含有維他命C和各式果酸，一旦榨成汁又未加水稀釋，容易刺激黏膜、造成胃部不適，特別是一般水果原汁經常使用的檸檬、柳丁、鳳梨、番茄等，酸度都較高，刺激也比較大。胃部健康不佳者就不適合喝所謂的水果原汁，宜用1:1的比例加水稀釋並適量飲用。

一般人其實不太需要特別喝果汁，相對而言，一整顆水果保留了更完整的營養素，趁新鮮吃完最好！但若是平日蔬菜水果攝取量不足者，透過不濾渣的果菜汁獲取天然植化素不失為一個補充辦法；另外，因癌症、其他疾病導致胃口欠佳，或本身牙口不好、咀嚼有困難的人，將水果榨汁飲用也是適合的。不過要特別注意，癌症病患因抵抗力通常較為低弱，果汁飲料應選擇經過滅菌步驟的包裝產品哦！

本文作者：李婉萍營養師

本文經授權轉自：李婉萍的營養天地【水果很健康，榨汁會更好？4種人應特別小心！】