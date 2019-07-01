常換工作=沒定性？跳槽前先考慮「2件事」不怕誤入火坑

▲遇到工作瓶頸，同事不合，許多人會開始考慮跳槽是否能夠幫助解脫。（圖／Pixabay）

生活中心／綜合報導

如今，跳槽已經成為一件稀鬆平常的事，很多年輕人只是因為心裡不喜歡，或是待遇不夠好，或是上司太難伺候就輕易地更換工作，甚至一年可以換好幾次。頻繁跳槽，不僅不會給你帶來任何好處，反而會讓新聘的公司挑剔你不夠忠誠。

職場管理專家瓊華在其新書《別讓無效努力害了你》就提到，再好的工作也總有讓你想辭職的衝動，與此同時，頻繁跳槽還會讓你的工作能力不紮實，專業水準無法提高，這都會成為你以後的短處。不去積極地解決現有工作中的問題，不對行業和公司做深入的瞭解，不關心時局，你所謂的跳槽只是單純的換工作。真正的跳槽會推動你的職業發展，增加你的收入，增強你的專業能力，開闊你的職場視野，讓你的未來充滿無限的可能性。

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職場管理專家瓊華曾經碰到過這樣的案例，職場新鮮人鄒麗一直不喜歡現在的銷售工作，因為天天被業績壓著，還要對客戶笑臉相迎。但她是個內向的人，一張嘴也說不出什麼好聽的話來，所以在公司一直表現平平，沒什麼亮點。在萌生離職的念頭後，鄒麗開始關注網路上的徵人資訊。

不久前，得知某家汽車企業招聘企劃專員，鄒麗有興趣，按步驟做了一份還不錯的履歷寄了出去。沒想到，她幸運地進入了複試。過了幾天，當她得知自己被錄用後，高興得不得了。從那以後，鄒麗的心思便全然不在工作上，早上來打個卡，混完八小時再打卡回家，每天過得異常快活。

▲跳槽還會讓你的工作能力不紮實，專業水準無法提高。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

過了一週，她又接到對方的電話通知，說offer 會儘快給她，請她注意查收，並要求她準備去體檢。她一聽到對方要給她offer 了，便興奮地遞出辭呈，有種終於解脫了的感覺。本以為一切已成定局，沒想到才過了兩天，鄒麗再次收到對方的通知，說是受市場因素的影響，企劃部門這個職位被凍結了，倒是銷售部門現在缺人，問她願不願意再接受一次面試。鄒麗簡直有如五雷轟頂，她當下感覺氣都喘不上來了。但轉念一想，她已經辦理了辭職手續，原公司肯定是回不去了，自己現在騎虎難下，即便不喜歡做銷售，也只能硬著頭皮去試試。

可想而知鄒麗的面試結果如何了。因為在原公司就業績平平，所以，在面試的時候即便她已經誇大了自己的能力，但仍然逃不過面試官的眼睛。回去後，鄒麗非常沮喪，感覺這次完了。找工作遲遲沒有結果，鄒麗急了，她一再降低自己的標準，到最後，她覺得只要對方肯幫她繳勞健保就可以了。可想而知，她最終應徵上的公司會是什麼樣子。直到跨進新公司的大門，鄒麗方才確信，自己是真的換了工作。雖然她只是個助理，薪水和原來差不多，但至少不做銷售了，這一點倒是讓她很開心。

本以為這份工作至少可以做個三五年，沒想到，她工作還不到一年，公司就開始裁員。裁員後，緊接著就是部門兼併，到後來連薪資都開始拖欠。鄒麗這才察覺到公司陷入危機，但為時已晚。事實上，公司的營運狀況一直都不好，財務上也有漏洞，老闆一直在努力拉投資。

前段時間公司之所以在徵人，是因為辭職的人太多了，工作量已經大大超出了當時的人員配備，老闆才不得不徵人，同時也想著再拼一次，如果能度過這次財務危機，公司就能轉危為安。然而，他這次被投資人放了鴿子，加上該行業正處於衰落期，破產是必然的結局。

▲急著想要換工作，卻沒有讓自己越換越加分，反而落得被裁員下場。（圖／pixabay）

鄒麗的失敗在於，她並沒有深刻理解跳槽的含義。她僅僅是因為不喜歡一份工作就輕易地做出了辭職的決定，而在未收到對方的offer 前就貿然離職，等於連自己的退路都沒留。這是她後來不得不選擇這家公司的主要原因。而在選擇公司上，她又因為著急和沮喪而病急亂投醫，一再降低自己的標準，也不對公司的背景進行調查。如果她可以穩一些，即便在家待業也沉得住氣，一步步地來，她未必會遇到後面的事。

跳槽並不是泛泛而談，也不是突發奇想後就能去做的一件事。對每個職場人來說，每份工作都很重要，它對你或多或少地都會有所影響。跳槽前要做充分的準備，首先要瞭解的就是你為什麼要辭職？是目前的工作不符合自己的專長，還是因為公司的理念和自己背道而馳，抑或是薪水太少、上司不可理喻？如果是工作上的問題，那麼，跳槽絕對不是你的最佳選擇。每份工作都有它的利弊，因此，這個問題不會因為你的跳槽而解決。

如果是公司的經營本身出了狀況，讓你不得不跳槽，那麼，你就需要瞭解一下問題是只有這家公司有，還是整個行業都面臨這樣的困境。如果是前者，你就需要選一家實力不錯、在業內口碑良好的公司。如果是後者，你就需要多觀察新聞和動態，瞭解該行業的發展趨勢。比如，公司屬於夕陽行業，沒有任何發展的可能性，那麼你就需要考慮轉行了。

總而言之，換工作並不是一件可以隨心所欲的事，再好的工作也總有讓你想要辭職的衝動。如何把握自己的情緒，瞭解最真的自己，利用跳槽來提升自己的職場價值，才是我們最應該深思熟慮的事。你自以為是的任性，最終只會害了自己。