長輩容易相信唬爛話？小心罹患「阿滋海默症」風險更高

▲長輩為什麼容易聽信過度美好的言論，落入詐騙人士手中。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

文／林志豪（腦神經內科醫師）

跟以往不同的是，以前一般人都會認為是有輕微認知功能障礙或失智的長輩才比較容易被詐騙，但現在卻發現就算是認知功能檢查正常的長輩，如果容易落入被詐騙的圈套，那往後會失智的機率就大幅的增加。

經常可以在電視上看到，有阿伯只是去公園運動，卻被金光黨盯上，好不容易存到的養老金就被騙光了。另外有些長輩也容易被一些過度包裝，與事實差距極大的言語欺騙，因此做了極度不合理的投資決定，或公司主管做了違背常理

的政策決定。

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你的家中長輩是否也很容易落入這些詐騙集團的陷阱呢？最近看到有國外文章進行一項研究，覺得相當特別，想來跟大家分享一下。

有位美國的心理學家為了確認認知障礙是否是容易被詐騙的原因，針對平均年齡約80歲的935位老年人進行詐騙意識相關的問卷測試。經過定期追蹤和檢測，他們發現在詐騙意識得分較低的人，也就是對詐騙警覺性較低的人，就算是當

初認知功能檢查是正常的，平均六年內罹患阿茲海默症的可能性增加了60%。

【為什麼容易被詐騙跟阿茲海默症有關聯呢？】

而為了進一步觀察容易被詐騙和阿茲海默症的關聯，研究人員在研究期間幫參與者照腦部核磁共振，發現容易被詐騙者的顳葉灰質 體積較小。而顳葉是掌控複雜決策能力以及記憶力的地方，因此容易被詐騙。另外研究人員也在過世的

兩百多名參與者進行腦部檢驗，發現詐騙意識得分越低者，其大腦中的阿茲海默症病理變化也越多。

▲老年記憶力衰退、認知功能出現障礙，小心老本全被騙光。（圖／達志／示意圖）

【阿茲海默症有什麼症狀？】

像是明日的記憶、我想念我自己 這幾部電影都是以阿茲海默症為題材，不知道大家有沒有看過呢？阿茲海默症早期的症狀是認知功能出現障礙，大致會有以下六點症狀：

1.記憶力衰退

2.專注力變差

3.執行能力變差

4.表達能力衰退

5.空間感變差

6.排斥社交活動

舉例來說，患者可能會突然會忘記回家的路，出現閱讀障礙，忘記要開會的日期或者開始排斥社交活動，變得自我封閉。當然這項研究並不表示，容易被詐騙的長輩就有阿茲海默症，而是想提醒大家，如果長輩容易被詐騙集團騙，或是容易輕信一些過度美好，不切實際的言語，可以思考是否可能是輕微的認知障礙，多一分留意，就可以早一點做預防準備，避免老人家辛苦一輩子存的錢或家人的前途被騙光光。

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