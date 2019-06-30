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失眠、多話...躁鬱症作祟！「興奮→憂鬱」好發年齡曝光

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▲睡眠,失眠,早起,起床,鬧鐘,睡眠障礙。（圖／視覺中國）

▲男子近月情緒高亢、容易失眠，懷疑是否罹患躁鬱症。（圖／視覺中國）

記者謝承恩／綜合報導

27歲未婚男性由家屬帶來就診，家人表示個案近月來有失眠、情緒高亢、多話、瘋狂投資、有暴力破壞行為及亂花錢等...家人不勝其擾詢問是否是所謂的躁鬱症。

衛福部新營醫院精神科邱俊達醫師說明，人是情感的動物，每個人都有情緒的起伏，喜、怒、哀、樂、都是正常的情緒反應，也是生活的一部分。而躁鬱症是一種週期性情緒過分高昂或低落的精神疾病，這種情緒波動起伏較一般人大，持續時間亦長，且會影響一個人的思考感覺行為及日常生活功能表現。

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它的症狀有那些？躁病時：情緒過度興奮、愉快、精力旺盛，睡眠需求變少、易怒、好爭論，易與人起衝突、過份慷慨、熱心，亂花錢、自認能力很強或具有超能力。鬱病時：情緒低落，表情憂慮、失眠、早醒或易驚醒、食慾減少、興（性）趣缺缺、反應遲鈍、動作慢、絕望感、罪惡感、有自殺意念或企圖。

▲▼ 躁鬱症是精神疾病中恢復較好的一種，如能對此病深入瞭解並配合治療，將可減低復發的機率。（圖／新營醫院提供）

▲ 邱俊達醫師說明躁鬱症是精神疾病中恢復較好的一種，若患者願配合治療，可減低復發機率。（圖／新營醫院提供）

躁鬱症的病因？一般而言，躁病的發病年齡約在20~25歲之間，鬱病的發病年齡則大約在30~35歲左右，不論男女都可能罹患這種疾病。躁鬱症的真正病因，仍未能完全確定，但與下列三大因素皆有關連，而且這些因素相互影響：1、體質遺傳因素2、腦生化功能因素3、心理（環境）社會因素。

近來的研究發現：躁鬱症的發病可能是一種體質的問題，及與大腦的神經傳導物質缺乏穩定性有關。這樣的生化異常使得躁鬱症患者很易受到情緒或外來壓力的影響而導致發病。躁鬱症可透過藥物及物理治療並給予心理支持，以增進適應生活的能力。若有嚴重的躁症或鬱症應必須立即住院治療。

躁鬱症是精神疾病中恢復較好的一種，如能對此病深入瞭解並配合治療，將可減低復發的機率。若發現家人朋友有類似症狀，不要諱疾忌醫，才能及早得到適當的診療。

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