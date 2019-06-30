罷工代價太大！心理師曝「勞資互相勒索」下場慘：恐患急性壓力症

▲ 長榮航空罷工勞資協商卡關空姐重回現場抗爭 。（圖／記者張一中攝）

生活中心／綜合報導

近幾年來，很多公司都發生職場危機事件，最常出現的狀況是，員工為了爭取權益而參與「罷工遊行」。很多人不知道，參與抗爭的過程很容易產生急性壓力症候群，除此以外，更會導致公司所有的員工身心負荷過重，長期下來也會讓工作氣氛低迷，不利於身心健康。

常見的急性壓力症候群反應是，有的人會引發強烈的害怕、無助感，或是恐怖感受；有的人會反應在生理上，像是感覺麻木、頭昏眼花、失眠或噁心，甚或失去現實感、自我感。

請繼續往下閱讀...

諮商心理師林萃芬在其新書《鍛鍊心理肌力》就提到一段故事，敘述一名人資部門的主管面對公司「人力資源短缺危機」，造成極大心理負擔。她建議，若沒有適時抒解壓力，全公司的同仁都置身於壓力鍋中，有些人會產生痛苦、情緒崩潰、整個人的感覺與知覺系統受損，進而干擾身體機能，出現失眠、沒胃口、身體麻痺、絕望感等狀況。

為了避免付出身心健康的代價，從心理健康的角度，還是鼓勵公司跟員工可以坐下來好好溝通，不用情緒勒索彼此，達到雙贏的境界。

▲人手嚴重不足、天天加斑、被人刁難，都可能成為壓力及罷工的導火線。（圖／視覺中國）

【個案故事】人力不足─永遠站在員工的角度思考

淑華是人資部門的主管，最近這段時間，由於公司人手嚴重不足，導致各部門紛紛陷入混戰狀態。倉管部門首先發難，因為缺少人手，每位同仁都是一個人當三個人用，儘管忙碌到連上廁所的時間都沒有，依然無法順利如期出貨。

在這樣的狀況下，當行銷部門主管怒斥倉管部門「耽誤出貨，影響公司營運」的時候，不少倉管部門的同仁都哭著提出辭呈，一方面委屈無助：「已經如此賣命配合公司，還要被人責難」，另一方面內心也深感自責：「沒有達成任務如期交貨。」

為了爭取人手加快出貨速度，倉管部門主管跟淑華強烈抗議，認為人資部門漠視他們的需求，才會害他們揹上「耽誤出貨」的黑鍋，如果再不增加人手，一切後果由淑華負責。

一波未平一波又起，原本一直默默工作的測試部門，也在這個節骨眼來跟淑華抱怨：「現在加班已經變成常態，不斷告訴我們要共體時艱，到底要壓榨我們到什麼時候？公司根本不了解同仁的辛苦，反映那麼久人手不足，始終沒有增加足夠的人力，現在又有好幾個同仁離職，同仁的忍耐是有限度的。」

雖然淑華試圖調派其他部門的同仁來支援，結果又引發同仁怨聲載道：「為什麼我們要做這些事情，既不是我們的專長，也不是我們原本的工作，何以我們要承受其他部門的壓力。」淑華每天被各部門追殺、砲轟，壓力大到鬼剃頭，也開始質疑自己的工作能力。

▲全公司的同仁都置身於壓力鍋中，變得越來越暴躁易怒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

一對一心理教練 「人力不足危機」會引發嚴重身心症

淑華的壓力是很典型的「危機超負荷」，既集中又頻繁，全公司的同仁都置身於壓力鍋中，變得越來越暴躁易怒，對其他部門的需求都會做負向解讀。如果忽略不理，很容易耗損全體同仁的身心健康。

面對公司「人力資源短缺危機」，無論是核心人才缺乏，還是人力素質不夠，都可能讓公司錯失先機，無法取得競爭優勢。很多公司基於人事成本的考量，而讓公司的核心人才疲於奔命，長期以往，就會讓同仁的負面心態開始互相蔓延、傳染，導致各種人事衝突與摩擦，這就是何以各部門的主管都來找淑華抗議，一個不小心就會擦槍走火，形成不可收拾的「人力資源短缺危機」。

當公司上下充滿負面能量，無論是對政策不滿，或是對人事不悅，輕則引發消極怠工，重則造成罷工抗議，已經是屬於危急狀況，最好越快處理越好，以免造成更大的災難。

事實上，從淑華公司同仁的抗議中，可以看到他們的憤怒與無奈，包括：「不斷反映人手不足」、「感覺受到壓榨」、「需求被人漠視」，所以，解除危機的第一步就是，認真聆聽同仁的心聲，並且實際滿足他們的需求。同時淑華要避免回應：「公司政策就是這樣，我也沒有辦法」，這種回答，非旦無濟於事，反而會引發強大的無力感，讓同仁失去僅存的工作動力。

此外，對公司而言，同仁保有優質的競爭能力也是很重要的，譬如潛能、體力、智力、情感力、意志力、實踐力等，但是，過度操勞會急速耗損同仁的競爭能力，形成負向循環。淑華的當務之急，除了如何快速補充新血，並且給予足夠教育訓練外，還需要從心理專業的角度跟公司說明造成的損失，才能真正解除「人力資源短缺危機」。