「傷口消毒」別碰酒精、雙氧水、優碘？醫：2成份恐傷組織

▲雙氧水消毒效果加，但消毒後要用生理食鹽水沖洗，避免組織蛋白被破壞。（圖／取自LibreStock）

文／福雅骨科鄭本岡院長

大部分的人都有受過撕裂傷，遇到撕裂傷的傷口可能遭受細菌感染時，總是需要對傷口進行消毒，但從小到大我們用過的消毒藥水林林總總，從酒精、雙氧水到優碘，到底用哪一個才是比較好的呢？

酒精 在75%時滲透力強、有殺菌能力，但也會傷害開放傷口裡的正常組織細胞。 現在已經幾乎不會用酒精去消毒撕裂傷的傷口了，只會用在開刀前或是肌肉或靜脈注射前，在沒有傷口的正常皮膚的表面消毒，避免開刀或注射時將皮膚表面的細菌帶入體內。

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雙氧水也就是所謂的過氧化氫是強力的催化劑，一般用在外傷醫療消毒上的雙氧水是稀釋成3%的低濃度過氧化氫，消毒效果極佳，可以殺死厭氧菌，如破傷風菌、發膿時的鏈球菌。

雙氧水殺菌力強又沒有滲透力，是很好的消毒水。但它除了能殺菌也會破壞組織裡的蛋白質。所以嚴重的骯髒傷口以雙氧水消毒後， 記得要快點用滅菌過的生理食鹽水沖洗，沖掉殘餘的雙氧水，以免過多的組織蛋白質遭到破壞。

不含酒精的優碘（註）適合用來進行長時間殺菌。水溶性不含酒精的優碘同樣具有殺菌力，但因其不含酒精，在皮膚上面會凝結成小水珠狀，無法滲透進組織內，只能進行表面殺菌，最大的好處就是不會對細胞組織造成傷害。

若不是太嚴重的傷口，例如被生活中使用的利器如菜刀、美工刀割傷，擔心這些工具不潔淨可能會形成污染的傷口時，只要用0.9%生理食鹽水沖洗傷口的污染物後，再接著用優碘消毒就可以了。

▲傷口消毒要用生理食鹽水消毒，加上優點擦拭。（圖／翻攝自pixabay）

附帶提醒一下，傷口消毒須以傷口為中心，使用沾了優碘的棉花棒以同心圓方式由內向外環狀消毒，或是單向擦拭，不可來回擦拭。也就是說同一隻棉花棒由內向外擦過之後，若需要再擦第二次，必須要更換新的棉花棒，以免重複感染。

相信上面的說明，可以分辨清楚酒精、雙氧水、優碘這三種消毒劑的不同之處及相關使用時機。

此外要趁機提醒一下：撕裂傷的傷口會不斷滲出透明的組織液，這些透明的組織液裡面含有幫助傷口癒合的細胞，所以讓傷口保持濕潤，能讓傷口的滲出液覆蓋率更高，會更復原。但若出現傷口紅、腫、熱、痛，或是發出惡臭，甚至有膿狀分泌物產生，甚或發燒時，可能傷口已經有嚴重感染，就要趕緊返回醫院就醫。

註：市面上還有一種含酒精優碘俗稱碘酒，使用方法與酒精類似，常用於手術前的正常皮膚表面殺菌，但避免使用於有傷口的非正常皮膚，否則會將傷口正常組織殺死。

本文授權轉載自福雅骨科家庭醫學科診所《一般撕裂傷傷口的消毒要使用酒精、雙氧水還是優碘？》