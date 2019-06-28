海邊跌倒「8天後死亡」！醫曝「感染海洋弧菌」下場：4種人危險了

▲在海邊釣魚不小心跌倒、骨折，傷口受到海洋弧菌感染。（圖／翻攝自pixabay）

文／福雅骨科鄭本岡院長

從事戶外活動時難免會有發生意外的時候，通常意外發生破皮的傷口或是骨折時，不是將傷患送往醫院急診室就是外科、骨科診所處理。一般來說只要是跟環境的土木砂石有所接觸的傷口，醫生都會施打破傷風免疫球蛋白，或是傷風類毒素疫苗。但其實這樣的傷口感染風險不止有破傷風，還有一種更可怕的就是「海洋弧菌」！

海洋弧菌喜好生存在溫暖的沿岸海水中，在台灣以中南部較多，所以其實只要是到海邊活動，就很有可能接觸到。所幸一般正常人都有抵抗力能夠對抗它，所以即使是有所接觸，也不見得會遭到感染。

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但是患有慢性肝病、腎功能異常、糖尿病或是其他免疫功能低下疾病的人，在接觸後，就有很高的機率會被感染。甚至除了傷口直接感染以外，也能以飲食的方式感染，主要是生食或是熟食的滾沸時間不足也都還會有海洋弧菌存活。

記得我年輕還在骨科專科學習的時候，就曾經見過一位病人在海邊釣魚跌倒，手臂遠端骨折被送來醫院，在經過麻醉骨頭復位後以石膏固定，當時的醫師有注意到皮膚的破皮傷口不是很乾淨，因此有做傷口的細菌培養。

但到了第七天，病人開始顯得情緒不穩定，第八天病人甚至無法小便。打開石膏後傷口已經長滿水泡，呈現壞死性筋膜炎的狀態。這時候細菌培養報告剛好送到，呈現海洋弧菌陽性。但為時已晚，病人還是無法救回。

▲受海洋弧菌感染的下場，致死率高達25%。（圖／翻攝自pixabay）

這就是「海洋弧菌」給我的第一次震撼教育。海洋弧菌傷口感染細菌陪養顯示為陽性者死亡率高達25%。從此我對這個病菌就滿懷敬畏。只要是海邊受傷送來的病人，我一定會再詳加追問病史。後來我才知道，上面這個案例就是個肝硬化的病人。

若有前節所述慢性肝病、腎功能異常、糖尿病或是其他免疫功能低下疾病者，除了細菌培養外，一律先投以第三代以上的頭孢子類抗生素加上四環黴素抗生素，以減緩敗血症的進程及傷口感染來提高病人的存活率。

接著既使有骨折，復位後也一律只能外固定的方式來固定患處，以方便觀察傷口的變化，若有出血性水泡、壞死性筋膜炎或是蜂窩性組織炎的現象發生，除了持續加強投以抗生素，也要盡快清創甚至有時必須截肢來提升病人的存活率。

台灣是個海洋國家，四面環海，國人難免會有到海邊遊憩從事各項休閒活動的機會，但若本身有上述的肝、腎慢性疾病、糖尿病或是免疫功能低下者，到海邊遊憩還是要盡可能避免受傷，也不要生食海鮮，以免遭到「海洋弧菌」的無情襲擊。

本文授權轉載自福雅骨科家庭醫學科診所《海邊外傷的海洋弧菌風險》