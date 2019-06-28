防中暑藥膏怎麼擦？這「2位置」涼到升天　藥師：這情況別沾

▲夏天預防中暑，要提防體溫飆高、缺水、頭暈等症狀。（圖／翻攝自pixabay）

文／段方琪（Kiki）

夏日炎炎，在室外站個一分鐘就流汗流不停，若中暑的話會出現頭痛、噁心、嘔吐、發燒症狀，嚴重會意識模糊，甚至有熱衰竭而影響到性命。但是如有必要外出時，如何預防中暑又如何消暑呢？

中暑就是體內的高溫無法散去，為何無法散去？因為室外氣溫過高，導致身體無法調節，體內熱度無法排出，就會中暑；另外室內外溫差過高時，體溫調節也會混亂而導致中暑，還有一般人所不知道的有些感冒藥（抗組織胺）會影響身體排汗機制，也會導致中暑。

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中暑怎麼辦？建議就是幫患者減少穿衣量，補水，用冷水擦拭身體協助散熱，如果體溫超過38度以上就需趕快送醫。

藥局有哪些消暑聖品呢？藥局夏天賣最好的就是綠油精、白花油、面速力達母（曼秀雷敦軟膏）、萬金油；綠油精和白花油傳統的這兩個劑型都是液態，不過近年來兩個都出現像藥膏用抹的或是滾珠的，也是很受歡迎，抹在太陽穴、腋下….等位置，會清涼很久。

▲薄荷藥膏可以消炎止痛，但有2族群不可以使用。（圖／記者謝承恩攝）

但是別忘記了，這些成分都是藥物，白花油、綠油精、曼秀雷敦軟膏成分，都添加 Methyl Salicylate （水楊酸甲酯）有消炎止痛的效果，內含menthol（薄荷）、camphor（樟腦），2歲以下不可使用，有蠶豆症的也不適合，而萬金油是除了薄荷和樟腦外，有玉樹油cajuput oil與丁香油Clove oil，治療效果也大同小異。

要提醒各位民眾，這些藥品不要抹於眼睛周圍和傷口上，有些人不小心擦傷時，會塗曼秀雷敦軟膏，這對傷口有刺激性，使傷口更不容易好，刀傷擦傷會建議抹預防感染的抗生素藥膏或是中藥不具刺激性的紫雲膏，建議有這方面問題時，可以去社區藥局請教大家的好鄰居藥師，安全又安心。

段方琪（Kiki）藥師，留學英國，曾任醫連鎖藥妝和醫院藥師、亦曾擔任製藥廠經理。

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