▲給孩子喝乳酸飲料補好菌，恐怕也把大量糖份喝下肚。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

文／李佳蕙

大人小孩都愛的乳酸飲料，飯後來一瓶幫助消化，還可以補充乳酸菌維持腸道機能…其實乳酸飲料沒這麼厲害，腸道機能還沒調整到，你已經喝下一堆糖了！

以下表格為市售常見的八款乳酸飲料，分別與可樂比較（100毫升），乳酸飲料大家都認為比較健康，而可樂是不健康的飲料，但是只有兩款乳酸飲料的含糖量比可樂低，其他都比可樂高，甚至高超過1.5倍，其實喝乳酸飲料就等於在喝糖，沒有補充到足夠乳酸菌，糖類就已經攝取超標，恐怕會越喝越胖。

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目前世界衛生組織（WHO）建議每日糖類攝取不超過總熱量攝取的5 %，若以每日攝取2000 大卡為例，每日糖攝取不可超過100 大卡，相當於25克糖，所以一天喝一瓶乳酸飲料，很容易糖類攝取超標！

長期攝取過多糖類除了會增加肥胖外，還會導致脂肪肝、高血脂、糖尿病……等疾病發生，嚴重更有可能造成內分泌失調。

所以如果想要腸道健康，乳酸飲料絕對不是個好選擇，只會攝取過多的糖類造成肥胖，每天攝取足夠的蔬菜、水果對腸道才是最實質的幫助呢！因為可以減少腸道壞菌，幫助好菌生長，喝乳酸飲料前，先看看那驚人的糖含量吧！

別說成人，連幼兒都應該減少乳酸飲料攝取，才能避免糖類攝取超標，造成肥胖！趕快放下你手上的乳酸飲料！

李佳蕙營養師，現任奧路詩美漾生技有限公司首席營養師，專長為減重營養、慢性病營養、衛教活動策劃、預防醫學保健、保健食品諮詢。現有經營部落格OROS柑橘營養師瘦身站，及粉絲專頁李佳蕙 營養師 瘦身站。