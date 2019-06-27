夏天也會得流感！男大生患A流「高燒40度」...有7徵兆注意





▲出現高燒、肌肉痠痛等症狀，要小心流感作祟。（圖／翻攝自pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

台中22歲李同學日前抽空回高雄老家，返校後認真準備期末考，卻出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等症狀，隨後高燒到40度，還伴隨嚴重肌肉痠痛，導致無法正常上課，就醫時告訴醫師「很擔心畢不了業」，經確診為A型流感，給予點滴靜脈注射劑治療，兩天後隨即退燒，肌肉痠痛也大幅改善，總算順利通過考試。

亞洲大學附屬醫院感染科主治醫師張為碩表示，李同學畢業在即，擔心因身體不適影響成績表現，所以決定赴醫檢查，經詢問，發現其父親上周也被診斷患有Ａ型流感，因此高度懷疑其症狀為流感所致，故建議李同學接受「點滴注射型流感抗病毒藥劑貝瑞塔」注射後，症狀終明顯改善，讓他能順利應考。

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張為碩介紹，流行性感冒與普通感冒的區別，主要在於流行性感冒的臨床症狀（發燒、肌肉痠痛等）遠較一般病毒感染嚴重，且傳染力強，通常症狀發作比較突然，痊癒時間比一般感冒長，且容易產生心肌炎、肺炎、腦炎等併發症。

▲張為碩醫師提醒，患者應配戴口罩才不會傳染他人。（圖／非當事人／亞大醫院提供）

醫師指出，以往台灣流行性感冒多在每年11月開始，12月至2月進入高峰，在3月時逐漸減少；但根據過去幾年的經驗，流行性感冒在夏季仍有不少案例發生，並有逐年增加的趨勢，自去年10月至今年6月為止，共累積有1091例流感重症，且其中166例死亡（死亡率約15%），不可不慎。

張為碩說，治療方面，目前政府針對抗流感病毒藥劑包括克流感和貝瑞塔，因患者急需準備期末考，故選擇使用點滴靜脈注射劑治療，才能較快見效。另外，自108年起，無論是公費或自費疫苗，均將全面轉為四價疫苗，建議民眾多加利用，若出現上呼吸道症狀（如咳嗽、流鼻水、喉嚨痛）、肌肉痠痛、發燒、呼吸短促等，以及有接觸史，務必立刻就醫，以免產生嚴重併發症。

張為碩也建議，因長輩或兒童的活動力較差且抵抗力相對較低，屬於傳染的高風險群，因此身旁有人出現咳嗽、發燒、流鼻水等呼吸道症狀，務必要戴口罩防範，隔開距離至少1公尺以上，可以達到較佳的防護作用。