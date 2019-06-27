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夏天也會得流感！男大生患A流「高燒40度」...有7徵兆注意

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▲體溫計,量體溫,發燒,退燒。（圖／翻攝自pixabay）

▲出現高燒、肌肉痠痛等症狀，要小心流感作祟。（圖／翻攝自pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

台中22歲李同學日前抽空回高雄老家，返校後認真準備期末考，卻出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等症狀，隨後高燒到40度，還伴隨嚴重肌肉痠痛，導致無法正常上課，就醫時告訴醫師「很擔心畢不了業」，經確診為A型流感，給予點滴靜脈注射劑治療，兩天後隨即退燒，肌肉痠痛也大幅改善，總算順利通過考試。

亞洲大學附屬醫院感染科主治醫師張為碩表示，李同學畢業在即，擔心因身體不適影響成績表現，所以決定赴醫檢查，經詢問，發現其父親上周也被診斷患有Ａ型流感，因此高度懷疑其症狀為流感所致，故建議李同學接受「點滴注射型流感抗病毒藥劑貝瑞塔」注射後，症狀終明顯改善，讓他能順利應考。

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張為碩介紹，流行性感冒與普通感冒的區別，主要在於流行性感冒的臨床症狀（發燒、肌肉痠痛等）遠較一般病毒感染嚴重，且傳染力強，通常症狀發作比較突然，痊癒時間比一般感冒長，且容易產生心肌炎、肺炎、腦炎等併發症。

▲▼亞大醫院感染科主治醫師張為碩提醒患者應配戴口罩才不會傳染他人。（圖非當事人）。（圖／亞大醫院提供）

▲張為碩醫師提醒，患者應配戴口罩才不會傳染他人。（圖／非當事人／亞大醫院提供）

醫師指出，以往台灣流行性感冒多在每年11月開始，12月至2月進入高峰，在3月時逐漸減少；但根據過去幾年的經驗，流行性感冒在夏季仍有不少案例發生，並有逐年增加的趨勢，自去年10月至今年6月為止，共累積有1091例流感重症，且其中166例死亡（死亡率約15%），不可不慎。

張為碩說，治療方面，目前政府針對抗流感病毒藥劑包括克流感和貝瑞塔，因患者急需準備期末考，故選擇使用點滴靜脈注射劑治療，才能較快見效。另外，自108年起，無論是公費或自費疫苗，均將全面轉為四價疫苗，建議民眾多加利用，若出現上呼吸道症狀（如咳嗽、流鼻水、喉嚨痛）、肌肉痠痛、發燒、呼吸短促等，以及有接觸史，務必立刻就醫，以免產生嚴重併發症。

張為碩也建議，因長輩或兒童的活動力較差且抵抗力相對較低，屬於傳染的高風險群，因此身旁有人出現咳嗽、發燒、流鼻水等呼吸道症狀，務必要戴口罩防範，隔開距離至少1公尺以上，可以達到較佳的防護作用。

關鍵字： A型流感 亞洲大學附屬醫院感染科 張為碩
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