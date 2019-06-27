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受傷「貼人工皮」竟潰爛！醫曝「NG處置」：抹雙氧水更母湯

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▲▼。（圖／亞大醫院提供）

▲急性傷口如果未能妥善處理，小心造成細菌感染、潰爛。（圖／亞大醫院提供）

記者謝承恩／綜合報導

22歲小玲（化名）日前下課後騎機車出門打工，因天雨路滑視線差，不慎摔車「犁田」，返家後到藥局買雙氧水和優碘消毒傷口，並用藥膏塗抹，愛美又節儉的她也因擔心留下疤痕，自行貼人工皮包紮，足足用了一週才換藥，沒想到傷口已經潰瘍發爛，緊急赴醫經清創手術和濕性敷料兩週後，才恢復漂亮肌膚。

亞洲大學附屬醫院一般外科主治醫師羅文鍵表示，當出現急性傷口時，老一輩民眾的傳統觀念往往是先以優碘或雙氧水清潔傷口，認為塗抹雙氧水產生的泡沫能有效殺菌，但此舉其實反而會破壞肉芽組織，降低皮膚再生能力，此時若再以四環黴素或紅黴素藥膏塗抹，恐又造成細菌的抗藥性，更加不利傷口癒合。

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羅文鍵指出，有患者擔心傷口留下疤痕，選擇貼人工皮加速傷口癒合，不過人工皮僅適用於乾淨傷口，若出現如上述個案身上大型、深度或感染性傷口時，使用人工皮恐適得其反，且因人工皮昂貴，許多民眾為了省錢，延長換藥時間，反使傷口後續治療更加麻煩。

▲▼。（圖／亞大醫院提供）

▲三種不同傷口處置方式比較圖。（圖／亞大醫院提供）

錯誤的傷口照護觀念還包括使用傳統紗布當敷料，尤其當傷口表面過度乾燥，會使表皮細胞難以生長，一旦傷口內部滲出體液，換藥時更容易使傷口與紗布沾黏、拉扯，進而產生疼痛，不但延遲傷口癒合，也容易產生疤痕。

▲▼。（圖／亞大醫院提供）

目前主流照護傷口的方式是先用生理食鹽水清洗傷口，再用濕性敷料保持傷口濕潤，除了加速傷口癒合、減少疤痕組織增生、預防浸潤外，更可節省時間與金錢，相較於過去使用乾式癒合，許多人無法判斷換藥時機，濕性敷料則可藉由觀察滲出液評估，當傷口滲出液超出敷料邊緣，則應撕除敷料，再以生理食鹽水沖洗傷口，擦乾後貼上新的敷料。

羅文鍵建議，民眾受傷時應尋求專業醫師的協助，經由醫師評估傷口情況，衡量患者的傷口癒合情形和經濟能力，選擇最合適的敷料，才能讓傷口恢復得快又漂亮。

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