▲愛情走到最後，能夠好聚好散、還是就此分開。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

文／智遠老師

所有人的愛情從來都不是十全十美的，有時候一對情侶，在於熱戀時期都是非常珍惜彼此的時刻，雙方眼裡總是都在乎著對方。而一旦分手，即便過去有再多的回憶，也會像陌生人一般，不再有任何的心靈交流。

前段時間在網上看到有人把愛情形容成：「不知道為什麼，我遇到的愛情都像吃甘蔗或者洗衣機一樣。」

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對這兩個形容我也感到好奇，去搜尋了一下是什麼意思，吃甘蔗的意思就是吃的時候特別甜，吃完之後就只剩渣了；洗衣機的意思就是洗衣服的時候兩件衣服纏在一起，但甩乾後，也是各自晾在一邊，愛情好像總是越談越累，回不到從前，然後就此分開。

相信很多人或者談過戀愛的人都會遇到這樣的問題，他們在愛情迷茫心碎，不知道自己到底哪裡出了問題。要是兩個人想要彼此的感情變得更加穩固持久，就應該重新好好的去審視你們現在的關係和感情！信任是感情的基石，每一段長久穩固的感情都是必然建立在彼此的信任一個基礎上，信任可以讓彼此感到踏實感和安全感。

但是也有一些情侶在相處的過程，往往就是太愛對方而缺失了信任所以顯得患得患失，接著就開始敏感，懷疑，爭吵。因此有一些彼此相愛的情侶，最後往往是因為彼此不信任對方。要是你和對方分手了又和，那麼在這一段情感裡，你就要改掉你之前不信任對方，要選擇去相信這段愛情與信任。

本文作者

情感導師 智遠，於『幸福拼圖Zec99』團隊負責失戀挽回課程，在這團隊已有5年的資歷。目前承接失戀學員超過1000名以上，專長善於主導『擬定挽回計畫』、『情緒心理學』、『情感關係維持』，為失戀戀人們做更客製化的完善分析與指導。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99