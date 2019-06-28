ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

甘蔗渣v.s.晾衣分手　你遇到哪種？

ETtoday健康雲

▲情侶,夫妻,浪漫,甜蜜,戀愛,愛情,感情。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲愛情走到最後，能夠好聚好散、還是就此分開。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

文／智遠老師

所有人的愛情從來都不是十全十美的，有時候一對情侶，在於熱戀時期都是非常珍惜彼此的時刻，雙方眼裡總是都在乎著對方。而一旦分手，即便過去有再多的回憶，也會像陌生人一般，不再有任何的心靈交流。

前段時間在網上看到有人把愛情形容成：「不知道為什麼，我遇到的愛情都像吃甘蔗或者洗衣機一樣。」

請繼續往下閱讀...

對這兩個形容我也感到好奇，去搜尋了一下是什麼意思，吃甘蔗的意思就是吃的時候特別甜，吃完之後就只剩渣了；洗衣機的意思就是洗衣服的時候兩件衣服纏在一起，但甩乾後，也是各自晾在一邊，愛情好像總是越談越累，回不到從前，然後就此分開。

相信很多人或者談過戀愛的人都會遇到這樣的問題，他們在愛情迷茫心碎，不知道自己到底哪裡出了問題。要是兩個人想要彼此的感情變得更加穩固持久，就應該重新好好的去審視你們現在的關係和感情！信任是感情的基石，每一段長久穩固的感情都是必然建立在彼此的信任一個基礎上，信任可以讓彼此感到踏實感和安全感。

但是也有一些情侶在相處的過程，往往就是太愛對方而缺失了信任所以顯得患得患失，接著就開始敏感，懷疑，爭吵。因此有一些彼此相愛的情侶，最後往往是因為彼此不信任對方。要是你和對方分手了又和，那麼在這一段情感裡，你就要改掉你之前不信任對方，要選擇去相信這段愛情與信任。

本文作者

情感導師 智遠，於『幸福拼圖Zec99』團隊負責失戀挽回課程，在這團隊已有5年的資歷。目前承接失戀學員超過1000名以上，專長善於主導『擬定挽回計畫』、『情緒心理學』、『情感關係維持』，為失戀戀人們做更客製化的完善分析與指導。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99

關鍵字： 愛情健康 分手 感情 男女交往 智遠老師 幸福拼圖ZEC99
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

喝全糖=10顆方糖！手搖飲「有多甜」熱量曝光：一天O杯超標

「咬爆湯匙」險割喉！醫勸5歲以下幼童 別碰「這類餐具」

小產會傷身？將來能懷孕嗎？專家6解答曝：至少要等O個月

下任富翁是你！6生肖「發大財」運勢曝：鼠進場買房超旺

整骨、電療都沒效！她「走路變成馬蹄腳」...醫驚：這病嚴重恐癱瘓

麥當當≠垃圾食物！「5款減肥早餐」照吃必瘦：選OO堡完勝

下雨拿「防水噴霧」噴鞋...PM2.5全吸進肺！必做2件事自保

芒果冰非人人可吃！醫揭「禁忌體質」：這3小時內吃=免傷身

荷包看緊點！6生肖「燒錢危機」曝：羊愛借朋友錢、狗遇劫財星

包皮被「索命式暴扯」衝急診！醫驚：被狗咬？他羞曝...是女友啃的

讀者迴響

回到最上面