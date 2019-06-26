分手傳訊好冷淡！專家授「3技巧」挽回：開口談往事=秒出局

▲分手後，雙方的聊天互動馬上降到冰點該怎麼辦？（圖／CFP）

文／智遠老師

在一段愛情結束分手後，感覺到自己放不下對方，也選擇了給自己一個機會，試著想要重新挽回這段愛情。但在挽回愛情的過程中，總會遇到一些亂七八糟的問題，其中最重要的關鍵一環就是「雙方的聊天互動」。

很多人在挽回的時候，就會是常常會在如何聊天這塊碰壁，比如說：是對方的不理睬或拒絕，但是不論你如何去處理這些問題，就是逃不開與聊天有關聯的事物。

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在經歷了分手的痛苦，由於太害怕失去，因而和對方的相處變得太過於小心翼翼，生怕一個不小心又會惹對方生氣，再次面臨著分手。其實各位親愛的！你不需要這樣小心翼翼的，當初他會喜歡你，就是喜歡最真實的你啊！

所以，在兩性相處模式當中「最需要的是兩性溝通」。因為你想要解決任何在情感之中的問題，就是需要溝通交流，聊天也可以算是平時雙方溝通交流的一種方式。因此聊天也成為了挽回中不可忽視的一環，今天也再次跟大家分享，該如何通過聊天來挽回愛情吧！

▲分手後想要開起話題，千萬不要一開口就開始講往事。（圖／記者李佳蓉攝）

1.切忌持續談論往事

如果你還有機會可以發訊息或見面等等，想透過再一次交談的機會來為往事評論說事的話，那麼你想挽回對方的心恐怕是不可能的了。

你的回談往事，主觀意識是在表達你自己的看法，這樣做，只是會讓對方有一種感覺，你就是在抱怨對方曾經在這段感情做過的錯事，數落對方的不足。甚至有時候對方還會認為，既然你都覺得我是那麼的不好，你又何必再一次的來聯繫我呢？

所以在挽回愛情的時候，即使你們之間還可以有聯繫，雙方的聊天互動中切忌回談過去往事，否則對方連想要跟你繼續談話的興趣都被會磨滅，更別說是挽回了。

2.學習聆聽對方的需求

在挽回愛情的過程中，最需要做的就是重新確認對方在愛情當中的需求，並且要重視對方的真實需求，用心聆聽對方的想法，在乎對方的感受，學習站在對方的角度思考，不是強行推給對方自己的想法。

也許你覺得你這麼做，是為了他好，為了他著想等等。可是當你真正的做了這些行為的以後，會讓對方感覺到你好像就是在牽制他，影響他，在挽回愛情的時候，就會變成沒有站在對方的角度去思考一些問題，同時也就導致讓對方和你覺得無法溝通下去，那麼你的挽回當然也就遙遙無期了。

▲挽回時，可透過互動重新確認對方在愛情當中的需求。（示意圖／達志影像）

3.聊對方可能感興趣的話題

挽回應該是怎麼去與對方聊天互動，那當然就是要聊一些對方會感興趣的事情，在這個時候，我們就要抓緊這次挽回的機會，讓對方可以感覺到你和以前不一樣的，並且增加自己的籌碼（正面形象價值，人格魅力，選擇權）

不要害怕現在分手了，再見面會很尷尬，你要對自己自信一點，要重新表現出自己成熟獨立的樣子，都要坦然面對，在你們聊天的時，也可以說一說你對未來的一些想法與規劃，和自己該將如何為了生活的目標而去努力奮鬥，要時刻的展現自己的魅力，也可以多聊聊近期發生的趣事，或是身邊的有趣的人事物。

過去的那些不開心的事情就讓它過去吧！不要動不動就掛在嘴邊！那是一道傷疤，只要你觸碰，無論是你還是對方都會很受傷的！

本文作者

情感導師 智遠，於『幸福拼圖Zec99』團隊負責失戀挽回課程，在這團隊已有5年的資歷。目前承接失戀學員超過1000名以上，專長善於主導『擬定挽回計畫』、『情緒心理學』、『情感關係維持』，為失戀戀人們做更客製化的完善分析與指導。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99