零卡可樂不一定健康！專家破「代糖2迷思」...心理作用最可怕

▲代糖飲料是否真的比較健康、無負擔？（影／《VItaminS愛他命》提供，請勿任意使用）

生活中心／綜合報導 影、圖／播吧

天氣越來越熱，這時候來一杯碳酸飲料，瞬間透心涼。可樂是大人、小孩都愛喝的飲料，近年為了因應健康趨勢，推出代糖的零卡可樂。《VItaminS愛他命》就來解析裡頭的成分，來看代糖飲料是否真的比較健康、無負擔吧！

根據統計，美國每天賣出18億瓶可樂，將近一半的美國人(48%)至少會喝一罐的可樂，VItaminS愛他命表示，氣泡飲料含有較高的碳酸以及糖分，碳酸會腐蝕牙齒基質，讓細菌有機可趁，最後導致蛀牙。

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▲可樂的碳酸會腐蝕牙齒基質，讓細菌有機可趁，最後導致蛀牙。（圖／免費圖庫Pixabay）

VItaminS愛他命指出，一瓶300毫升的可樂約莫有30克的糖，如果一天喝兩罐，一週將會增加1680大卡額外的熱量，更糟糕的事情是，糖分會讓我們的大腦「想要更多的糖」，而且市面上許多的含糖飲料，大多使用「玉米糖」，比起正常的糖分更容易造成脂肪肝以及心血管疾病。

那如果我們換成「代糖氣泡飲料」，是否可以減少這樣的問題？VItaminS愛他命表示，還是需要三思。研究顯示，只要是「甜」的飲料，除了容易讓人食慾增加，不知不覺中吃下更多食物，如果改選用代糖飲料，還容易出現代償心理。心裡會出現「我已經改用無糖飲料，所以可以吃得比較多」的這樣的想法，所以建議選用飲料的時候，還是要思考一下、適量飲用就好。