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鮮奶比較營養？專家曝「保久乳沒輸」破迷思...這2種人更適合後者

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▲▼牛奶。（圖／南投醫院提供）
▲營養師表示，論營養價值，奶粉與保久乳不會輸鮮奶。（圖／南投醫院提供）

生活中心／綜合報導

牛奶含有豐富的蛋白質與鈣質，市售的乳製品種類相當豐富，奶粉、鮮奶與保久乳等乳品，讓許多民眾在選擇上會認為鮮奶最佳也最營養，但營養師表示，論營養價值，奶粉與保久乳不會輸鮮奶。而保久乳因為可以長溫久放，無須冷藏，攜帶方便，適合民眾讓孩子隨身攜帶、規律飲用，補充營養。

衛生福利部營養師蔡玉思表示，奶粉、鮮奶及保久乳這些乳品的來源都是生乳，不同的是殺菌方法，一般建議以鮮奶為主，但奶粉、保久乳的營養成分與鮮奶差不多。民眾可以用產品包裝上標示的保存期限長短，來判斷是「鮮乳」還是「保久乳」，保久乳是以更高的溫度(攝氏130度以上)滅菌，且採無菌填裝，因此就算在室溫下，保存時間能長達半年至一年。

當溫度越高、加熱時間越長時，維生素就越容易遭到破壞，因此奶粉與保久乳的維生素也會比鮮奶少，但是從蛋白質、鈣質、脂肪等營養成分來看，鮮奶、保久乳及奶粉間的差異不大。蔡玉思指出，鈣質不會受熱破壞，哪一種加熱殺菌對內容物中的鈣質差異不大。而有些蛋白質確實會受熱破壞，但國人蛋白質普遍吃的足夠，較沒有缺乏蛋白質的問題。

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牛奶,長高。（圖／達志／示意圖）
▲考慮到溫度、攜帶方便，老年人及孩童可以選擇奶粉或保久乳。（圖／達志示意圖）

蔡玉思表示，維生素B2是一個在熱環境下不穩定的營養素，某些研究也指出殺菌的時間很短，不至於破壞太多的維生素B2，若有缺乏也可藉由其他食物補足，例如：全穀類(糙米、全麥、燕麥等)、深綠色蔬菜、堅果類(芝麻、核桃、腰果等)、瘦肉、魚、牡蠣等。

根據衛生福利部營養現況調查，國人從飲食中攝取的礦物質以鈣不足的狀況最為嚴重。國健署建議每日應攝取1.5～2杯乳品類的量。蔡玉思認為，就整體營養價值而言，無論是奶粉、保久乳與鮮奶的營養成分差不多，一般還是建議以鮮奶為主，若是老年人及孩童，考慮到溫度及攜帶方便，建議可飲用奶粉或保久乳，每日規律飲用，以保持身體健康。

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