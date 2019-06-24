專添麻煩！這4星座「超會幫倒忙」...你周遭也有雷隊友嗎？



▲有4個星座常因壓不下情緒，而和他人有更嚴重的衝突。（圖／達志示意圖）

生活中心／綜合報導

有些人天生有正義感，雖然立意是好的，有時卻造成更大的麻煩。一般來說，大家都選擇以和為貴，但陸媒《第一星座網》分享，這4個星座經常壓不下情緒，常因為正義感的關係，而和他人有更嚴重的衝突。

1.牡羊座：天性衝動

牡羊相當有正義感，只要看到不公不義的事情，都願意出面指出來，但問題在於牡羊非常衝動，所以經常把情況搞得更僵、衝突更多，導致本來可以快速解決的事情，變得一發不可收拾。

2.處女座：直話直說

處女其實個性相當好，但就是說話直接，即使腦袋想過了，但說出來的話就像一把利刃一樣直插人心，完全沒給對方面子，所以本來可以解決的事情，常因為處女的話而變調，最後大家都有火氣，鬧得不開心。

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▲處女說話直接，完全沒給對方面子，所以本來可以解決的事情，常因為他們的話變調。（圖／達志示意圖）

3.天秤座：一股腦幫忙

天秤是好心幫忙，卻常壞事。雖然他們喜歡幫助別人，卻常因對事情瞭解不夠全面，就忙著幫人出頭，有時候反而幫倒忙。當幫錯人時，就會讓事情變得更糟，引發更嚴重的衝突。

4.雙魚座：比較霸道

雙魚座情緒直接又奔放，又正義感十足，有時候看到別人有麻煩，他們一定二話不說上前幫忙，但是雙魚會想要強硬的解決問題，自認為幫助別人，但這種做法實際上是給人添麻煩。