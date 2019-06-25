跟喝牛奶一樣！這7食物「鈣含量超高」...你愛吃的有上榜嗎？

▲除了牛奶，以下7種食物也可以補充鈣質。（圖／翻攝自pixabay）
國際中心／綜合報導
鈣對我們的身體非常重要，而且體內的鈣含量比其他礦物質都多。一般大家都知道喝牛奶、優格可以補充鈣質，而外國網站《Healthline》分享還有其他7種食物能攝取到鈣質，現在來看看是哪些食物吧！
1.種子
種子鈣含量很高，例如芝麻、芹菜籽、罌粟籽和奇亞籽。
2.起司
研究顯示，起司能降低心臟病風險。另一項研究發現，每天吃奶酪得到代謝綜合症的風險較低，該症會增加心臟病、中風和第2型糖尿病的風險。
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3.沙丁魚、鮭魚罐頭
除了骨頭可食用，這些魚類富含油質，提供高品質的蛋白質和ω-3脂肪酸，對心臟、大腦、皮膚有益。
▲鮭魚富含油質，提供高品質的蛋白質和ω-3脂肪酸，對心臟、大腦、皮膚有益。（圖／達志示意圖）
4.豆類
豆類富含纖維、蛋白質和少量營養素，還有大量的鐵、鋅、葉酸、鎂和鉀。研究顯示，豆類有助於降低「壞膽固醇」水平，降低罹患第2型糖尿病的風險。
5.綠色蔬菜
深色的綠葉蔬菜非常健康，例如羽衣甘藍、菠菜。不過，有些食物的草酸鹽含量很高，好比波菜，由於草酸鹽是天然存在會與鈣結合的化合物，使其中一些鈣不能用於身體。
6.莧菜
莧菜有葉酸，以及錳、鎂、磷和鐵等礦物質。此外，莧菜葉的維生素A和維生素C的含量也很高。
7.無花果
無花果乾富含抗氧化劑和纖維，它們比其他乾果含有更多的鈣，還提供適量的鉀和維生素K。