高溫讓人壞心情！國衛院研究：每升1度「重度憂鬱」風險增7%

▲最新研究發現，高溫可能會增加憂鬱發病風險。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣夏季溫度屢創新高，根據一項最新研究發現，高溫可能會增加憂鬱風險！該研究由國家衛生研究院和台大醫學院共同合作，結果發現，居住在年均溫約20.3度到23度的人，罹患重度憂鬱症的風險最低，高於23度，每增加1度，重度憂鬱發病風險增加7%。研究也已刊登在國際期刊《總體環境科學》。

研究人員之一的台大醫學院教授郭育良指出，使用中央氣象局2003年到2013年全台各鄉鎮平均溫度、日照和降雨量和健保資料庫找出945,171位本身沒有重度憂鬱風險的人，去觀察這段期間發病情形；另外，這11年間共有9,723人新確診重度憂鬱症，罹患率約每年1.03%，進一步用統計方法校正年齡、性別和健保投保金等因子去做分析。

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▲研究發現，居住地區溫度高於23度，每增加1度就會增加7%罹病風險。（圖／免費圖庫）

研究結果發現，居住地區年均溫在20.3度和23度，罹患重度憂鬱症的風險最低，而在溫度高於23度地區，每增加1度，就會增加約7%的罹病風險。

郭育良說，暴露在高溫的人，交感神經會比較活化，會抑制副交感神經系統，交感神經過度活化，長期下來會讓人比較容易焦慮緊繃，而研究也發現，65歲以上的年長者會比較容易受高溫影響，年長者男女比發病風險分別是18%和14%；另外，台灣高溫地區都落在台北市、中南部平原和東部沿海，研究發現發病率最高的幾乎都在這三大地區。

郭育良強調，過去也有動物研究發現，暴露在高溫之下，會影響多巴胺和血清素的平衡，提升憂鬱風險；而此次研究發現居住在20度到23度的環境下，可避免罹患重度憂鬱症，政府應更加正視氣候暖化對健康的影響，民眾也要自主做好生活、飲食習慣，規律運動維持身體健康狀態。