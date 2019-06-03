賀一航大腸癌病逝！醫曝「5大危險徵兆」：不只有血便

▲知名藝人賀一航驚傳大腸癌病逝！（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

知名藝人賀一航驚傳大腸癌病逝！大腸癌蟬聯癌症之王多年，醫師指出，現代人飲食五花八門，許多人愛吃「高油、酥炸、燒烤」等加工食物，長期下來不僅易引發三高問題，還會增加大腸癌的發生機率；另外，普遍民眾對於大腸癌的症狀認知都是「血便」，但「腹痛、屎意不斷、腹瀉和便秘交替」等症狀都有可能是腸癌徵兆。

隨著外食比例愈來愈多，飲食習慣偏向高脂肪、低纖維及多紅肉，加上缺乏運動，導致大腸癌發生人數仍居十大癌症發生人數第一位。根據國健署癌症登記資料統計，國人平均每13個人就會有1位，終其一生會罹患大腸癌，甚至有年輕化趨勢，尤其大腸癌在早期無明顯症狀，當有解血便或大便型態改變等現象時，常為時已晚。

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▲醫師指出，腹瀉便秘交替、屎意不斷都可能是腸癌徵兆。（圖／ETtoday資料照）

另外，台大醫院內科部消化內科主治醫師李宜家也強調，仍有許多民眾誤以為只要腸胃道沒有不適，也沒有血便等症狀，就不需做大腸癌篩檢，但大腸癌初期通常無症狀，等到症狀出現時，病況往往相對複雜，也會影響生活品質。

賀一航2011年發現罹患大腸癌第3期，開刀後不接受化療，就連健康檢查也沒有定期做，之後癌細胞轉移到肝跟肺。李宜家提醒，大腸癌0期到1期治療5年存活率高達8成以上，到了第3期大腸癌5年存活率則降至不到6成，因此定期癌症篩檢，可發現早期癌症並把握黃金就醫時機，目前衛生局也提供50歲至74歲民眾，每2年即可進行1次免費糞便潛血檢查服務。