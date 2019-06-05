重口味、常久坐！營養師推「大腸癌賓果圖」　網驚：我中好多！

▲營養師推出大腸癌賓果圖。（圖／好食課提供）

記者趙于婷／台北報導

繼豬哥亮、李國修等知名藝人之後，賀一航3日因大腸癌過世。醫師指出，大腸癌至今仍蟬聯國人癌症第一名，且隨著飲食習慣改變，臨床罹癌年紀也越來越年輕。除了不斷呼籲民眾留意可能症狀之外，控制生活飲食更是重要，對此，有營養師也用了最近很夯的賓果圖製作出「大腸癌賓果」，讓不少網友看了直呼「我中好多啊！」

隨著外食比例愈來愈多，飲食習慣偏向高脂肪、低纖維及多紅肉，加上缺乏運動，導致大腸癌發生人數仍居十大癌症發生人數第一位。根據國健署癌症登記資料統計，國人平均每13個人就會有1位，終其一生會罹患大腸癌，甚至有年輕化趨勢，尤其大腸癌在早期無明顯症狀，當有解血便或大便型態改變等現象時，常為時已晚。

請繼續往下閱讀...

好食課營養師林世航指出，除了家族史和50歲以上是高風險群之外，「不愛運動、抽煙、愛吃炸物、愛吃燒烤、嗜酒如命、肥胖、不吃水果、討厭蔬菜、愛吃紅肉、每天久坐、每天久坐、每餐必辣、愛吃香腸、不愛喝水」等都是危險因子。

▲血便、腹痛，排便習慣改變等都是大腸癌症狀。（圖／ETtoday資料照）

而在症狀方面，最廣為人知的就是「血便」。但台大醫院內科部消化內科主治醫師李宜家也強調，仍有許多民眾誤以為只要腸胃道沒有不適，也沒有血便等症狀，就不需做大腸癌篩檢，甚至就算出現血便，還誤以為是痔瘡，大腸癌初期通常無症狀，等到症狀出現時，病況往往相對複雜。

除了血便之外，大腸癌常見症狀還包括「排便習慣發生改變（例如突然發生慢性腹瀉或便祕）」、「糞便形狀改變（例如糞便形狀漸漸變細）」、「經常有便意感（覺得肛門裡老是有東西的感覺，到廁所卻又解不太出來）」、「腹痛」、「貧血」、「食慾不振」和「體重減輕」等。

國健署提醒，目前檢查有「糞便潛血檢查、血色素的測定、肛門指診、大腸及直腸鏡檢、大腸光鋇劑檢查」等，除了養成正常的飲食習慣、注意排便型態，有異狀也要盡早至醫院檢查，尤其是有類似症狀、40歲以上或高危險群的人（如家族史、大腸息肉病史），建議要定期做篩檢。