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30歲男一天2包菸慘罹「肺鱗癌」　醫曝「殘酷真相」：近8成發現已太晚

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菸。（圖／達志影像）

▲抽菸是肺癌最大危險因子，根據臨床統計，近8成患者就醫時已太晚。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名30餘歲的男性業務員，因工作壓力大，平均一天抽1包半至2包菸，近幾個月發現咳嗽遲遲無法痊癒，就醫進一步檢查確診「肺鱗癌」。醫師指出，肺癌是惡性程度相當高的癌症，台灣每年約新增1萬3,000多名肺癌患者，其中近2,000人為肺鱗癌，抽菸就是最大危險因子，且根據臨床統計，近8成患者就醫時已太晚。

台灣肺癌學會理事長陳育民醫師表示，國內常見肺癌種類為肺鱗癌與肺腺癌，肺鱗癌為「鱗狀上皮細胞肺癌」，好發於男性，雖然發生率僅次於肺腺癌，是第二常見的肺癌，但相較於肺腺癌，治療選擇仍顯匱乏，患者一直無法獲得更好的存活率，在台灣僅有少數患者可以存活超過一年。

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陳育民說，過往肺鱗癌雖有手術根治的可能性，但因為肺部沒有神經元，患者常忽略早期肺鱗癌的警訊，臨床上高達79%的肺癌患者就醫時腫瘤已轉移或侵犯周遭器官，無法手術切除，藥物治療為主要的治療方式，但也會因此陷入停滯不前的困境。

肺癌標靶藥物健保給付。（圖／醫師提供）

▲醫師提醒，肺鱗癌是第二常見肺癌，抽菸是最大危險因子。（圖／公關提供）

而該名男性業務員使用第一線化療，但飽受副作用所苦。中國附醫肺癌團隊夏德椿主任進一步提到，臨床觀察，一線治療失敗的患者普遍體力虛弱，化療副作用不僅較大，對於肺鱗癌患者來說效果也不佳，而健保今年肺鱗癌二線治療已有藥物陸續納入健保給付，根據臨床觀察，控制比例可超過5成且副作用較化療低。

國健署提醒，吸菸會導致癌症、肺結核、慢性呼吸道等疾病，80%的肺癌皆因吸菸造成，且菸齡越長風險越高，肺癌更是全球最致命的癌症，菸害更造成超過三分之二的肺癌患者死亡，就算不吸菸，暴露於工作場所的二手菸也會增加1.39倍罹患肺癌的機率，建議民眾可善用免付費戒菸專線和全國4,000多家醫事機構所的戒菸服務等多元戒菸管道遠離菸害。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！
 

關鍵字： 抽菸 肺麟癌 肺癌 鱗狀上皮細胞肺癌
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