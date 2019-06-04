膽囊剖開！醫驚見上百顆「黑黃小子彈」...鋪成健康步道　網嚇傻：好痛

▲國外網站Meddy Bearpo出一張膽結石照片，嚇壞不少網友！膽結石。（圖／取自國外網站Meddy Bear，下同）

記者趙于婷／台北報導

大家很常聽見腎結石，但你知道「膽」也會結石嗎？國外網站Meddy Bear在臉書po出一張膽結石照片，上百顆結石塞爆膽囊，讓不少網友看了直說「好痛！」醫師指出，膽結石主要和遺傳、體質有關，但臨床上也發現「肥胖者」也較容易有膽結石，不過一般來說，膽結石沒有造成任何疼痛不適，是可以和平共處的。

膽結石的發生原因主要和「個人體質、家族性」有關係。新光醫院胃腸肝膽科主治醫師、健康管理部主任朱光恩說明，有些人就是天生會有膽結石，有些就是不會，臨床上也見過全家都有膽結石的；另外，除了體質、家族性，膽結石和「肥胖、性別」也有關係。

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朱光恩解釋，臨床發現，膽囊的膽汁結構在「肥胖族群」會有一些變化，簡單來說，肥胖者的膽汁會比較容易結晶，結晶後就會形成小膽沙，進而變成膽結石，而以性別來看，通常膽結石比較容易發生在中年婦女身上，尤其是肥胖者。

「膽結石可以和平共處的！」大家對膽結石都有迷思，很多民眾意外透過超音波發現膽結石，第一個反應都是問「多大？很多嗎？我都沒感覺痛啊？」朱光恩說，其實膽結石不是越大越痛或越小越不痛，且和結石多寡也沒有關係，有些人長一小顆就會劇痛，有些人就算有大結石還是一樣不會有任何不適。

▲上百顆膽結石塞滿膽囊（圖片經變色處理）。

那膽結石在什麼狀況下需要就醫？朱光恩強調，膽結石的症狀和腎結石一樣，都是以「痛」來表現，最常見的就是「飯後疼痛」，因為吃完飯後，膽囊就會開始收縮，要把儲存的膽汁擠到十二指腸、小腸，幫助吸收代謝，如果有膽結石，膽囊收縮擠壓，自然就會造成疼痛。

另外，「黃疸」也是常見徵兆，甚至是臨床上更嚴重的狀況。若出現黃疸症狀，代表是膽結石掉下來卡住膽管，這時膽汁就會留不過去，進而回流到血液裡做循環，這時就會產生黃疸，嚴重必須開刀處理，甚至連膽管也要一併切除。

朱光恩提醒，膽結石若沒有任何不適，是可以和平共處的，如果有嚴重疼痛也不必太過擔心，即使摘除膽囊，對健康也不會有影響，但也建議民眾，平時要注意飲食習慣，盡量不要吃太油的食物物，因為吃太油膩，膽囊的收縮會更強烈，膽結石遇上強烈收縮，就會引發更厲害疼痛。