北榮研發「治療性癌症疫苗」　可「延緩腫瘤生長」逾5成

▲榮總和智合精準醫學將共同研發治療性癌症疫苗。（圖／記者趙于婷攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

癌症免疫治療是當前治癌最重要的突破，但這些新藥隨便就動輒上百萬的藥費支出，可能讓不少病患受限經濟因素而放棄治療。對此，台北榮總將研發「治療性癌症疫苗」，患者注射平衡免疫系統的關鍵蛋白質，幫助免疫功能正常化，可延緩腫瘤生長速度約5至9成。

北榮在今（6）日舉行技術轉移專屬授權簽約記者會，院長張德明指出，此項技術是由任職北榮及陽明大學的藍耿立醫師多年來執行科技部「生技醫藥國家型計畫」及院內計畫所獲得的研究成果，該疫苗在多項癌症動物模式中，包括肺癌、結腸癌、黑色素瘤及膽管癌等具有顯著抑制癌細胞生長的效果，並取得美國、台灣、中國大陸等專利。

請繼續往下閱讀...

▲台北榮總放射腫瘤科主治醫師藍耿立。

藍耿立受訪時說明，該疫苗的出發點是希望「可以控制已經發生的疾病」，在動物試驗發現，使用該疫苗會改變免疫特性，有利促進抗癌免疫力，更在小鼠實驗對照組中明顯看到腫瘤生長速度較慢；但他也坦言，因為癌症特性不一樣，途徑也很多，所以未來可能也要搭配其他治療。

「該疫苗是屬於治療性的，不像以往的觀念是預防性。」藍耿立解釋，癌症治療是一種策略，該疫苗主要是把和免疫相關的關鍵蛋白質等物質挑出來，用類似生產疫苗的方式去做，希望可以透過疫苗刺激病患產生免疫作用，而目前相關研究都還在進行，希望可以在3年內送臨床試驗，未來若研發成功，將會是癌症治療上突破性的進展。