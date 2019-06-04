腸病毒進入高峰期！　醫提「幼兒5大發病前兆」快去醫院

▲家長應特別注意5歲以下幼童，因為保護力低，容易發生腸病毒重症。（圖／台中慈濟醫院提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

腸病毒將進入高峰期！根據疾管署統計，今年已累計20例重症。由於腸病毒最常出現在校園感染，小兒科醫師指出，若小朋友出現「嗜睡、意識狀態改變、劇烈嘔吐、晚上睡覺或白天頻繁不自主肌肉抽動、沒發燒卻臉色發白（心跳變快、呼吸喘）」等，都可能是腸病毒重症前兆，建議要儘速就醫。

「腸病毒」病例全年都有，但4到9月是流行期，6、7 月則是高峰期。台中慈濟醫院小兒科醫師黃禹銘說明，隨著夏日的來臨，家長應特別注意5歲以下幼童，因為年紀愈小，保護力愈低，容易發生重症，甚至有危急生命情形時，可能必須使用葉克膜（ECMO）處置。

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黃禹銘說，「腸病毒」是一大類病毒總稱，型別眾多、傳染途徑多元、分布廣泛且生存力強，曾經在台灣流行過的小兒麻痺病毒，也是腸病毒其中一種，目前除小兒麻痺病毒外，並沒有疫苗或特效藥可預防或治療併發重症，無法杜絕後遺症或死亡病例發生。

▲飯前、便後使用肥皂正確洗手，是預防腸病毒的第一步。

臨床上確認腸病毒的方式，最明顯而特殊的症狀是在手、腳、屁股及嘴巴四處都可能出現分隔開來的很多小水泡，所以腸病毒又被稱為「手口足病」，另一種只有口腔會有小水泡的腸病毒是「疱疹性咽峽炎」，病程中往往嘴巴痛到吃不下東西。

黃禹銘強調，腸病毒發病前就有傳染力、感染後可長期排放病毒，傳染途徑包括飛沫、糞口、接觸等，家長照顧上應注意正確洗手與隔離並採一對一照顧，懷疑幼兒園小朋友感染腸病毒時，最好發病第一周回家休息，避免傳染給其它人。

另外，正確預防腸病毒的方式很重要，飯前、便後使用肥皂依序完成「溼、搓、沖、捧、擦」徹底把手洗乾淨，同時以漂白水消毒毒門把等居家環境重點，高溫可以抑制腸病毒活性，陽光曬棉被，煮沸餐具餐巾都發揮預防效用。

