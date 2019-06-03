手搖飲「熱量實測」差很大　「這款爆增6倍」一杯就近500卡！

▲董氏基金會實測紅豆珍珠鮮奶茶熱量和糖份，真實熱量竟然和業者標示差了6倍！（圖／記者趙于婷攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

台灣是手搖飲王國，衛福部食藥署也已要求業者標示糖分和熱量，但根據董氏基金會調查發現，業者標示和實際有差距，以超夯的「紅豆珍珠鮮奶茶」來看，全糖含配料100ml就69.09大卡、糖份7.38克，但販售店家現場標示卻是「100ml熱量10大卡、糖份3.33克」，大卡和糖份實際差距分別是6.91和2.21倍。

董氏基金會今（3）日公佈大台北地區22個常見連鎖手搖杯品牌、55間販售店面的169款手搖飲「糖分、熱量」調查，結果發現手搖杯業者雖然都有標示熱量，但因為其中不包含珍珠、紅豆、粉圓、芋頭等配料，所以實際糖分、熱量和標示有差，以紅豆珍珠鮮奶茶為例，一杯700ml實際熱量就約484大卡。

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食藥署在107年7月公告實施「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」，具有營業登記的連鎖業者，要在店面明顯處註明飲料的全糖添加量和熱量，但針對食材配料，因為考量業者難以計算實際含糖量，因此當時並沒有嚴格規定標示。

▲董氏基金會實測手搖飲品熱量和糖份，發現和標示差很大。



但營養師潘紀綸指出，珍珠、紅豆、冬瓜露等配料，在煮的過程中一定會加糖，且很多人購買手搖杯一定會加配料，但現行標示的糖和熱量沒有包含配料，民眾根本不知道自己到底攝取多少糖份，且很多食材配料除了糖之外，還有含碳水化合物跟脂肪，導致實際熱量和業者標示出現明顯誤差。

另外，此次調查也發現3間業者（Mr. Wish、Tea Top、幸福堂）、6間分店沒有在販售店面標示熱量和糖份，根據《食安法》第25條第2項規定，標示不實可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。食藥署食品組科長李婉禎也表示，今年3月已經開過專家會議，會要求業者進一步標示誤差值或最大值，預計5月會修正草案，希望在明年上路。