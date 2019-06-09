芒果比鳳梨強2倍！超強「抗癌多酚」曝　專家4招挑好芒果

▲芒果多汁可口，含三醋酸和多酚類化合物，具有抗癌效果。（圖／達志／示意圖）

文／黃慧玫

又到了芒果盛產的季節，能盡情大啖酸甜多汁的芒果多過癮！但令人垂涎欲滴的芒果，卻被人認為「毒」而不敢貪嘴吃多。事實上，芒果含有豐富營養素，若能適量食用，對於健康促進定有幫助。

郵政醫院營養師黃淑惠表示，芒果含有豐富的果糖、葡萄糖等，能被身體快速吸收利用的單醣類，在食慾不振的夏天，是恢復體力的極佳食物。而膳食纖維（果膠、水溶性膳食纖維），能幫助腸道蠕動，促進排便，改善便祕，縮短糞便停留於腸道時間，預防腸癌發生。

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含促進眼睛健康的維生素A（ß-胡蘿蔔素），可幫助黏膜保濕、淚液分泌調節、維持暗處視覺等，維持正常視覺功能；維生素B群（B1、B2、B6），能安定神經、消除疲勞、恢復精力；此外，其維生素C含量也不低，是木瓜的1.5倍，是香蕉、鳳梨的2倍，能強化細胞，提高免疫力，並能抗氧化、清除自由基傷害。

此外，芒果中含有芒果酮酸、異芒果醇酸等三醋酸和多酚類化合物，具有抗癌的藥理作用，能抑制腫瘤；另有能清熱解毒的沒食子酸，不僅能抗癌，更能預防心血管、肝硬化及肺纖維化等慢性疾病。

▲挑芒果要從形狀、色澤、彈性等特點觀察。（圖／行政院農業委員會提供）

黃淑惠建議，挑選芒果時，應先看 形狀 ，細長形果核較小果肉較多，短胖形果核較大果肉較少； 色澤 上應挑果皮光滑、沒有損傷和黑點，土芒果應選蒂頭呈現青綠色，愛文芒果則以果皮呈鮮紅色為佳，金煌芒果則果皮為鵝黃色。

觸摸時， 輕壓果蒂 ，感覺硬實有彈性較佳；果肉則緊實無軟爛感，如果太軟表示過熟，太硬則未熟。切開時，果肉顏色越深黃色，甜度越高，反之則味淡不甜，甚至可能酸澀。也可使用 置入水中做測試 ，若放入水中後，能下沉者表示夠成熟，較佳；如浮起或半浮半沉，則表示不夠熟。

她提醒，芒果是後熟水果，如果購買時尚未全熟，可擺放常溫數天，待成熟後再放入冷藏；置入冰箱前，可套上紙袋防潮，還能避免芒果表皮乾燥脫水或長黑點，但最好能盡速食用為佳。

諮詢專家／郵政醫院營養師 黃淑惠

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