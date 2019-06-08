愛吃辣易長痔瘡！9個高危險族群小心「肛門炸血、掉肉塊」

圖、文／iHealth

痔瘡是生活中十分常見的疾病之一，發病時常讓病人疼痛難耐、坐立不安，甚至影響日常工作與作息。其實痔瘡並非一定要開刀，情況較輕微者究竟可以怎麼做？

痔瘡是什麼？

其實痔瘡並不是後天增長出來的，而是與生俱來的身體組織，以往我們可能認為痔瘡只是靜脈曲張或病變而衍生的小肉球，但目前醫學上支持的觀念為「肛門軟墊 (anal cushions)」學說，認為痔瘡是由黏膜下血管，結締組織及細小的平滑肌纖維，這三個結構所組成。

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其實痔瘡組織是有作用的，你知道嗎？

在肛門內部有兩個主要肌群，稱為內、外括約肌，肛門即使在內、外括約肌完全收縮的情況下，也無法完全封閉，若肛門沒有關好，液態糞便或氣體便可能溢出人體。而痔瘡組織就扮演著「軟墊」的作用，它在內括約肌內襯協助封閉肛門。一般我們所談論的痔瘡，算是已產生症狀的病態痔瘡。

肛門構造的位置介紹

痔瘡的原因

當肛門墊內部異常腫脹或壓力改變導致充血血管及肌肉纖維破裂，如靜脈回流減少，就會形成惱人的病態痔瘡。因肛門直腸位於人體的下半部，血液回流本來就不容易，這種狀況較易發生在久站、久坐族群身上。長時間累積的壓力可能造成血液回流不足的情況，導致痔瘡充血，如高血壓、便秘、懷孕等等。

痔瘡的高危險群

俗話說：「羅馬不是一天造成的。」平時不良的生活型態，也是造就疾病的原因，下列這些高危險群，你佔有其中幾項呢？

□ 便祕、腹瀉，不良的排便習慣

□ 熬夜、作息不正常

□ 纖維及水分攝取不足

□ 愛吃辛辣食物

□ 久站、久坐、咳嗽、懷孕，使腹部壓力增加

□ 從事激烈運動

□ 有吸菸習慣

□ 有潰瘍病史者

□ 酗酒及肝病病人

▲愛吃辛辣食物的人，是痔瘡的高風險族群。（圖／翻攝自pixabay）

痔瘡的症狀

痔瘡症狀的表現區域以肛門附近為主，當你出現以下症狀時，就必須留意痔瘡是否找上門啦！

□ 排便時出現鮮紅色的血

□ 肛門處有腫大異物感

□ 觸痛或持續性疼痛

□ 搔癢感、灼熱感

□ 可能有塊狀物從肛門脫出

原文請見：「痔瘡症狀有分1-4級，圖解改善方法與手術時機！」

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