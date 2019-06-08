想吃冰又怕胖！甜筒v.s.刨冰「8冰品」挑選技巧曝：這配料最肥

▲天氣炎熱，想吃冰淇淋又怕不知不覺吃下過多熱量？（圖／Pixabay）

文／李佳蕙

小心！這些冰品有可能讓你熱量爆卡，一份冰品熱量200-500大卡不等，幾乎接近一餐的熱量攝取，容易不知不覺中攝取過多熱量及精緻糖，整個夏天累積下來，當然容易變胖！

以下為常見的冰品熱量：

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咖啡脆片冰沙通常含巧克力及鮮奶油，熱量自然比其他冰品還要高；雪花冰的基底為牛奶冰磚（由奶粉、砂糖、水製成），熱量比刨冰（由水製成）還高，再加上常見配料──粉圓、芋圓、紅豆、綠豆、花豆、薏仁、蓮子、花生仁、木耳、椰果、愛玉、仙草…等，這些配料通常會添加砂糖一起熬煮，最後在淋上煉乳、黑糖水、巧克力醬，加一加熱量大約250-500大卡不等。

冰棒可以直接參考外包裝的營養標示，有些冰棒還會添加巧克力外皮和堅果粒，熱量也是不能輕忽；還有常見的冰淇淋及霜淇淋，兩者差別在於乳脂肪含量不同，冰淇淋為10-18%，霜淇淋為3-6%，所以霜淇淋的熱量會比冰淇淋低一些。

聖代則以霜淇淋為基底，添加果醬、蛋糕、水果、餅乾，熱量為冰品排行中的前幾名，再依據聖代大小杯，熱量也會隨之增加。偶爾吃這些冰品當然不會變胖，但是天氣熱就容易想吃冰品消暑，可以掌握以下4點技巧：

1.冰棒、冰淇淋、霜淇淋以冰品來說熱量較低，可以獨享，但盡量別再額外添加配料。

2.聖代、雪花冰、刨冰份量多，配料多為主食類（紅豆、綠豆、芋頭、薏仁、蓮子），建議多人享用，可以避免攝取過多熱量極精緻糖。

▲刨冰最常吃ＱＱ配料，如芋圓、粉粿。（圖／記者曹悅華攝）

3.配料避免選擇粉圓、芋圓、粉粿…等加工品，選擇紅豆、綠豆、芋頭…等非加工品較好。

4.當天有計畫吃冰，三餐就要注意主食類（白飯、麵條、玉米、地瓜）攝取，減少其他甜品攝取。

如果真的很想吃冰，但是又怕胖，建議可以自製水果冰沙，將各式水果切丁、冷凍，再使用調理機製成冰沙，就是一份天然的水果冰沙喔！

李佳蕙營養師，現任奧路詩美漾生技有限公司首席營養師，專長為減重營養、慢性病營養、衛教活動策劃、預防醫學保健、保健食品諮詢。現有經營部落格OROS柑橘營養師瘦身站，及粉絲專頁李佳蕙 營養師 瘦身站。