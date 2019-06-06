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幼童「趴睡」喪命！到院無呼吸心跳...醫「狂抽奶水」急救

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▲一歲以下的嬰兒，要以仰睡遠離猝死風險。（圖／達志／示意圖）

記者謝承恩／綜合報導

幼童入睡時常翻來覆去，一不小心採趴睡姿勢入睡，竟讓死神找上門！一名9個月大的男嬰因剛喝完奶，採取趴姿睡覺，沒想到不久後，照顧員見嬰兒嘴唇發紫，緊急送醫急救，最後仍不幸回天乏術。醫師提醒，一歲以下嬰兒每次睡眠都應該仰睡讓嬰兒遠離猝死危機，就連側睡也並不安全。

林口長庚兒童急診科主任吳昌騰6日PO文，前幾天急診室來了一位九個月大的男嬰，因剛喝完奶採取趴姿睡覺，不料被照顧者發現時，嘴唇呈現發紫狀態，送醫時已經心肺功能停止，搶救後仍然無效，過程中醫師從男嬰口中抽出大量奶水，研判是嗆奶窒息所致，呼籲爸媽「千萬別讓家中幼童趴睡！」

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▲▼。（圖／吳昌騰醫師提供）

▲男童急救時從體內抽出大量奶水，醫師研判是趴睡及嗆奶窒息導致。（圖／吳昌騰醫師提供）

「來不及長大的小生命，常發生於僅2至4個月大的寶寶。」吳昌騰指出，衛福部近5年統計中，嬰兒猝死症候群分別列為嬰兒十大死因第4或6名，102年就有48位因此死亡，雖近年呈現下降趨勢，但106年仍有23位死於嬰兒猝死症。更有網友表示，自己一歲半的兒子喝完奶上床睡覺，睡到半夜1～2點，忽然很像抽慉痙攣，看起像想吐，吐不出來，立刻抱他直立，兒子吐了很多奶出來，但是如果媽媽當下睡著了，沒發現孩子吐奶而噎到，後果不堪設想。

醫師也提醒，除了嗆奶外，為降低嬰兒猝死症候群之發生風險，1歲以下寶寶任何時間皆應保持「仰睡」姿勢，另外由於寶寶無法如較大孩童或成人一般，將掩蓋口鼻的外物移除，故低溫來臨時，家長或主要照顧者應注意切勿在寶寶床上堆疊鬆軟的保暖物品，避免憾事發生。

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關鍵字： 嬰兒健康 嬰兒睡眠 奶水 林口長庚兒童急診科主任 吳昌騰
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