粽子非人人可吃！醫警告「6族群」母湯貪：蝦米、蛋黃磷超高

▲慢性病患者要注意粽子不可吃多，或添加額外醬料，避免造成身體負擔。（圖／記者謝承恩攝）

文／張維文(腎臟科醫師)



端午節面對市面上玲琅滿目的粽子，高血壓、糖尿病、腎臟病等慢性病患該怎麼吃才健康呢？



❗️高血壓患者：少吃菜脯、臘肉等含鹽高之醃漬食品內餡，盡量以新鮮食材為主，如香菇、筍子、胡蘿蔔；建議品嚐原味、少用調味醬料。



❗️糖尿病患者：一顆肉粽約等於 1~1.5 碗白飯量，每餐最多吃一顆，可先吃蔬菜、喝清湯，以增加飽足感；吃鹼粽時可改沾代糖來取代砂糖、蜂蜜。



❗️高血脂患者：建議少吃含蛋黃、五花三層肉或內餡用豬油炒過的粽子，可盡量選擇含油量較低的台灣南部粽。



❗️高尿酸痛風患者：避免攝取過量肉類與油脂，蝦米、香菇、魷魚、干貝、鮑魚、五花肉等皆為高尿酸食材，不宜吃太多以免痛風發作。



❗️慢性腎臟病患：宜採低蛋白飲食，少吃高蛋白內餡如豬肉、干貝、魷魚、蛋黃、豆腐皮、豆乾、百頁豆腐等，以延緩腎功能惡化。另外，五穀米的蛋白質含量高於一般糯米，不適合腎病患者吃。



❗️透析患者：小心含磷量高的食物，如花生、蛋黃、栗子、蓮子、綠豆、薏仁、芝麻等，五穀米粽的含磷量高於糯米粽，不適合腎友吃。吃粽子時也要記得搭配服用鈣片等磷結合劑喔！



除了吃粽子外，也可多吃蔬菜增加飽足感（腎臟病患吃蔬菜前，要先經水煮燙過才吃，記得不能喝菜湯喔！）

飯後可酌量吃水果以幫助消化，到戶外散步快走多運動，才不會囤積太多熱量。祝福大家端午佳節健康愉快！