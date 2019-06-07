「忘記吃藥」該立即補吃嗎？6藥品「正確補救」時間點曝

圖、文／iHealth

相信大家或多或少都有忘記吃藥的經驗，當下你可能會猶豫該立即補吃、跳過不吃、還是下次直接吃兩次的量？若是選擇錯誤的應對方式，輕則藥效不彰，重則可能增強副作用、損害身體。

忘記吃藥怎麼辦？各類型藥物處理方式

對於錯過吃藥時間的民眾來說，最常見的疑惑就是該不該立即補吃？或是正確補服的時間點為何？以下是針對常見藥物所做的整理：

請繼續往下閱讀...

一般藥品

可採用「間隔時間對半劃分法」，若想起的時間未超過間隔時間的一半，可立即補服；若想起時已超過間隔時間的一半，則不建議補服。

舉例來說，若服藥頻率為一天三次，服藥間隔約為四小時，若是距離下次服藥時間小於間隔時間的一半（8點與12點各吃一次藥，超過10點就不建議補服），可於下一次服藥時間服用正常藥量即可，切記不可擅自調整藥量，以免增加副作用。此外，睡前藥物不可白天補服，以免產生嗜睡的副作用而發生危險。

高血壓藥

若以每天早上固定服用一顆的高血壓藥來說，可參考「間隔時間對半劃分法」作為判斷基準，若是忘記吃藥的時長在12小時以內，則補吃一顆；若是超過12小時則不要補吃，等隔日正常時間再吃一顆即可，切記不需補服兩倍藥量。

※若是忘記服藥超過12小時，出現頭暈等不適症狀，建議先測量血壓，若測量結果血壓過高，即便時間超過仍須補服一顆，若症狀沒有改善則建議立即洽詢醫師。

糖尿病藥

一般用藥原則為想起時立即補吃，若以接近下次服藥時間則不需補吃，下次服用正常藥量即可。此外，有些降血糖藥並不適合一般用藥原則，例如：速效胰島素、GLINIDE、AGI 這三類藥品，建議一定要隨餐服用，若忘記吃藥也不可補服，應依照隨餐服用原則下次再服藥即可。

抗生素藥品

切記抗生素藥物不可貿然停藥或調整藥量，且重點是一定要把整個療程的藥物全部吃完，否則可能產生抗藥性或引起疾病復發。

類固醇藥品

每日服用數次者，想起時立即補服，若接近下次服藥時間，則服用雙倍劑量。

每日服用一次者，想起時立即補服，若已接近下次服藥時間則不必補服，也不可服用雙倍劑量。

避孕藥品

如果不小心忘記，必須在12小時內補服上一顆的藥量，若超過一天，則須連同當天的份量共服兩顆，原則上一天不可超過2次劑量。

若是連續忘記兩天，則第三、第四天各用兩粒。

若是忘記兩天以上，則須改用其他避孕方式。

原文請見：「忘記吃藥該補吃嗎？藥師解答6種常見藥物的處理方式」

《以上內容由處方iHealth政昇宅配藥局授權，請勿轉載拷貝！》