北部粽「油炒」熱量高！甜粽太Q有鬼　醫：5族群要當心

▲粽子吃多小心胃酸逆流，有5大族群要小心。（圖／資料照）

記者謝承恩／綜合報導

端午佳節健康吃粽，才不會真的變成「肉」粽！粽子因食材及作法緣故，屬於高油、高鹽和低纖維、熱量高，是容易產生消化不良的食品。醫師提醒五大族群，包含胃食道逆流症、消化性潰瘍、腸道脹氣，慢性病如糖尿病、腎臟病的患者，必須慎選食材，才可兼顧健康和美味。

中國醫藥大學新竹附設醫院消化科主任馮俊龍表示，消化不良會導致胃酸逆流、胸悶、火燒心、上腹部悶痛、腸道脹氣等症狀，建議一餐半顆粽子，搭配白飯及適量蔬果，才能攝取足夠膳食纖維，一旦出現症狀應及時就醫。營養師王依屏推薦民眾可以多穀米、圓糯米、竹筍丁、雞肉、杏鮑菇、乾香菇、蝦米和腰果包粽，熱量約270卡路里。

請繼續往下閱讀...

建議肉粽中的主角─豬肉，一定要選擇CAS的優良肉品，大部份會選擇五花肉或三層肉等油脂含量豐富的部位，如再加上北部粽以油炒過，攝取過多飽和脂肪酸，建議慢性病患者，如高血脂、糖尿病、減重的朋友可以改用瘦肉、雞肉、或海鮮取代，並且加入增加香氣的香菇、蝦米乾貨等重要配角，必須慎選產地來源，甚至是保存於良好的環境有信譽的商家。

▲粽子中的肥肉、糯米，需要斟酌食用避免造成腸胃負擔。（圖／視覺中國CFP）

王依屏表示，粽子是以糯米為基礎材料的食物，其消化需要較長時間，腸胃排空也較久，因此對於老年人、孩童及腸胃消化較不佳的民眾，應盡量避免將肉粽當作三餐飲食。若自製較為好消化的米粽，其中可以用紅黎麥、胚芽米、薏仁、紅豆、芋頭或地瓜取代糯米增加膳食纖維的攝取，但特別提醒此類多穀米粽含較多磷離子，並不適合腎臟病朋友食用。

另外，市售還有許多種不同內餡的甜粽，含糖量對糖尿病及減重朋友也是一大隱憂，建議多運用食物代換觀念或分食的方式食用。另外補充，為了增加鹼粽本身的Q彈口感，多數業者會添加硼砂，須注意會對人體造成傷害。

無論是甜粽還是鹹粽，都需要把握均衡飲食的原則，國人食用粽子的習慣，常常只將1~2顆粽子做為一餐，忽略蔬菜及水果的攝取，建議端午佳節食用粽子記得搭配蔬果，茄子、長豆、鳳梨、木瓜、奇異果等，攝取豐富的維生素、纖維質，達到營養均衡的目標，還能幫助腸道運作加速代謝，過個健康不放「粽」的端午節！