擦防曬＋粉底「臉會起屑」？專家曝「2原因」：化妝品打架啦

▲化妝品強調吸油、控油、粉霧感，到底是怎麼做到的？（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

夏天帶裝出門，少不了要注意粉底和防曬！許多化妝品廣告總是不斷強調「吸油、控油、維持粉霧感」，你有想過裡頭是加了什麼成份，才有如此神效呢？更有民眾擦了底妝和防曬後，臉竟然會起屑屑，到底該怎麼辦？

台大化工博士、醫美保養品牌創辦人謝玠揚表示，底妝廣告提到的吸油粉底、粉餅通常是添加了矽靈，矽靈本身能吸油，質地又輕盈，很適合作為服貼底妝的成分，女孩們回家看看妳愛用的底妝包裝外盒，有無Dimethicone（矽靈），看到這個成份也別急著害怕！其實如果按照正常卸妝程序，矽靈一洗就掉，不容易造成傷害。

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另外，底妝呈現粉霧感，則是靠各種粉體的組合，粉底中可能會添加玉米澱粉、滑石粉、雲母粉等，有些帶有亮澤，有些會散射光線，彩妝研發人員把它們搭配起來，就出現各種柔焦光、粉霧光、水霧光，宣稱12小時維持粉霧感、散發裸妝感光澤肌！

至於夏天化妝，女孩們擦了保濕、乳液、再加防曬、粉底，有時候臉上會擦出「仙」一般的膚色屑屑，讓人好困擾！謝玠揚指出，這其實是粉底和防曬的「懸浮系統」產生衝突的結果。

▲粉底和防曬的互相打架。（圖／翻攝自pixabay）

情況一：

粉底和防曬都是「粉」均勻散佈在液體中，透過利分子膠、界面活性劑等達到懸浮效果。若A牌防曬用的是「陰離子膠」，B牌粉底採用「陽離子膠」，把A+B擦到臉上，陰陽離子一中和於是溶液失去懸浮力，粉就浮出來了！

情況二：

化妝品中的「保水成分」太多，比方說高濃度的玻尿酸原液、精華，會吸收防曬、底妝中的水份，造成起屑。

要怎麼買不會互相打架的底妝、防曬、保養品？答案別無他法，就是「實際試試看」。可以利用架上的試用品擦擦看，或是選擇粉餅、蜜粉等非液態的底妝產品，也可以避開出屑的狀況。