半夜狂尿是腎虛！　中醫推「自製食療」：多吃黑色食物

▲頻尿又夜尿多？醫師指出，晚上夜尿多事「肝鬱腎虛」體質。（圖／記者黃克翔攝）

記者趙于婷／台北報導

你也有頻尿、夜尿困擾？很多疾病都可能引起頻尿，如男性攝護腺肥大、尿道炎、膀胱炎、糖尿病等。而在中醫觀點中，「腎虛」是頻尿比較常見的一個證型。醫師建議，可多吃「黑色食材」如黑芝麻、黑木耳、黑豆、黑棗等，淺眠又頻尿的人，也可自製「百合地黃黑米粥」養腎。

中醫師賴睿昕說明，一般正常來說，白天約小便4~6次、晚上0~2次，睡覺時應該是不會起床上廁所，除了本身疾病影響之外，臨床常見很多頻尿找不到病因，這時可使用中醫辨證論治法，其中「腎虛」就是頻尿比較常見的證型，這類型的人多伴隨失眠、情緒緊張，容易肝氣鬱結，導致膀胱神經過度敏感、擴約肌調節不佳。

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「晚上夜尿常屬於肝鬱腎虛體質！」賴睿昕說，一般來說，西醫做的腎功能檢查正常，並不能代表是否有腎虛，且更年期後的頻尿、夜尿也是腎虛衰退的一個現象，當人體腎精虧損時，不僅影響「腎藏精」，也容易伴隨腰痠背痛、髮枯齒落、耳鳴重聽、腦力衰退、精神不濟等。

▲一般正常來說，白天約小便4~6次、晚上約0~2次。（圖／達志示意圖）

賴睿昕進一步指出，黑色食材助養腎，因此可多吃黑色食物，例如黑芝麻、黑木耳、黑豆、黑棗等；而山藥、芡實、冬蟲夏草、何首烏、女貞子、淫羊藿、杜仲等常見中藥材，也是養腎好幫手。

另外，本身有淺眠頻尿困擾讀人也可自製「百合地黃黑米粥」，也建議可以在煮飯時添加1/5的黑米，有助滋陰補腎、健身暖胃、明目活血等，對腎虛白髮、腰膝痠軟、夜盲耳鳴、頻尿夜尿等症狀，都有不錯的食療效果。

【百合地黃黑米粥】

材料：白米100克，黑米20克，百合20g、生地黃10g。

作法：

1.取百合20公克清洗過後，泡水一個晚上，隔天將水倒掉，用800c.c的水煮到400c.c，去掉百合。

2.用這些藥汁再煮十公克的生地黃，煮到300c.c。

3.白米、黑米分別淘洗乾淨，加適量水煮沸，放入白米、黑米拌煮至沸。

4.加入百合和生地黃汁拌勻，蓋上蓋子，煮沸後轉小火續煮至熟，加鹽調味，煮至粥入味即可食用。

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