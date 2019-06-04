便秘、憂鬱恐「六月病」上身　醫提「4大潛在族群」：靠吃改善！

▲不少人容易「六月病」上身，出現憂鬱、情緒低落等心理障礙綜合症。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

你也有「六月病」嗎？六月病是一種心理障礙綜合症，患者常感到不安、焦慮憂鬱、情緒低落、沒食慾，甚至是便秘、腹瀉等症狀，常發生在「學生、畢業生、新婚族、準備入學的新生」身上。醫師建議，有六月病的民眾可透過飲食改善，盡量選擇「低腹敏」飲食，多攝取富含水溶性纖維的水果，例如奇異果、柑橘等。

六月不少人將面臨人生重大轉折，龐大壓力隨之而來，考生備受大考倒數一個月的沉重負擔，剛踏出大學校園的畢業生承受適應職場的焦慮，六月新娘準備展開全新未知的生活，新生學童面對準備入學的陌生感，各種巨大的壓力加上六月悶熱天氣，會默默影響生理、心理，造成了俗稱「六月病」。

請繼續往下閱讀...

「六月病」源於日本，在台灣亦普遍可見。亞東醫院家醫科陳志道醫師指出，面對沉重的壓力時，人體容易出現腹瀉、便秘、腹痛、腹脹等腸胃不適症狀，加上六月時逢端午節，食用過多油膩且不易消化的粽子，更容易加劇腸胃道敏感。

▲醫師建議，有六月病困擾的民眾，可多吃低腹敏飲食，多攝取高營養密度的水果。（圖／醫師提供）

近年澳洲、英國、紐西蘭、北歐以及美國已有多項研究顯示「低腹敏」飲食能減輕腸道引起的不適症狀。FODMAPs（腹敏）是指存在於天然食材或食品添加物中的一群短鏈碳水化合物，攝取過多時，腹敏在小腸無法被吸收而直接進入大腸，經過腸道細菌發酵，造成脹氣、腹痛、腹瀉。

澳洲蒙納許大學研究發現，50％-80％的研究對象在施行低腹敏飲食後，可以改善腸胃道不適症狀。陳志道說，腸道敏感者若攝取過多高腹敏的水果，如蘋果、芒果、西瓜及過熟的香蕉，有可能會加劇胃腸不適，應該先掌握自己腸胃的耐受量，酌量攝取，而奇異果、草莓、哈密瓜、葡萄等屬於低腹敏的水果，有助緩解功能性腸道症狀，較可放心食用。

由於腸道是人類的第二個大腦，腸道菌落多元性和益生菌比例直接影響著人類的免疫、神經及內分泌系統。而膳食纖維是腸道益生菌的營養來源，有助腸道好菌生長，抑制壞菌。陳志道建議，要多選低腹敏、高營養密度、高維生素C、高CP值的水果，如常見的奇異果、柑橘，國內研究也證實，每天2顆奇異果能改善便秘型腸躁症，促進腸胃暢通。