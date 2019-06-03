一點都不養身！「蜂蜜檸檬蘆薈」是糖份王　喝1杯就超標7成

▲普遍人認為養身的蜂蜜檸檬蘆薈其實含糖量高居第一。（圖／記者趙于婷攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

夏天是手搖飲大賣的季節，董氏基金會也再度調查手搖飲糖分和熱量，沒想到不少手搖飲標示和實際有明顯差距，其中讓人覺得「養身、熱量低」的「蜂蜜檸檬蘆薈」其實含糖量第一！營養師指出，一杯500ml的蜂蜜檸檬蘆薈，糖量就高達86克，以每日糖份攝取建議50克來算，喝一杯就超標1.7倍。

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董氏基金會今（3）日公布大台北地區22個常見連鎖手搖杯品牌、55間販售店面的169款手搖飲「糖分、熱量」調查，結果發現手搖杯業者雖然都有標示熱量，但因為其中不包含珍珠、紅豆等配料，所以實際糖分、熱量和標示有差，有些甚至差到快3倍。

另外，以普遍人認為熱量較低且養身的「蜂蜜檸檬蘆薈、洛神冰茶」等手搖飲品來看，一杯500ml蜂蜜檸檬蘆薈糖量就達86克，洛神冰茶則有80克。潘紀綸說，含有食材配料或以酸味為基底的飲料，如檸檬、烏梅、洛神等，其實含糖量都較高，只要喝一杯500ml，就會超過每日成人糖攝取量上限50克。

根據國健署「國民飲食指標手冊」建議，每日飲食中添加糖攝取量不宜超過總熱量的10%。營養師尤宣文說明，以成人每日2,000大卡算，添加糖的熱量不可超過200大卡，換算下來約是50公克，但調查發現，手搖飲隨便一杯都糖份破表，一杯「蜂蜜檸檬蘆薈」的糖量就是每日糖份攝取建議上限的1.7倍。

▲董氏基金會調查手搖飲熱量王前五名。

營養師潘紀綸指出，調查發現誤差來源是「食材配料」，因為現行的標示規定只需標示糖料和熱量，不包含食材配料，如粉圓、紅豆、綠豆等，但因為有些配料含有碳水化合物、脂肪，尤其是有些配料在煮的過程中就會加糖，這樣的標記方式和只有糖帶來的熱量相比，相差倍數更大。

以此次調查熱量王「相思逗珍奶」來看，全糖含配料100ml就100.9大卡，糖分10.85克，但販售店家現場標示卻是「100ml熱量28大卡、糖份僅7克」，差距分別是1.55和3.6倍。實際上一杯500ml全糖含食材配料的「相思逗珍奶」，熱量就高達504大卡。

除了相思逗珍奶之外，此次調查前5名高熱量手搖飲品從第二名依序為「紫米奶茶、熊貓珍珠奶茶（含珍珠和白玉珍珠）、雙芋奶茶（含芋頭、芋圓）和紅豆鮮奶」，每100ml都超過80卡，喝一杯500ml同樣也喝進快500卡熱量。

營養師尤宣文提醒，減少喝含糖飲是避免超過每日攝取糖上限最有效率的方式，若真的一時戒不掉，建議可循序漸進降低攝取頻率、份量或少加食材配料，用無糖、低糖取代，另外，也呼籲食藥署要進一步要求業者完整標示飲料含糖量和熱量，讓消費者有更清楚的判斷依據。

▲董氏基金會今公佈手搖飲糖分和熱量調查結果。