熟女下半身灼熱又頻尿　醫談「泌尿道症候群」：更年期來了

▲更年期除了常見的盜汗、心悸等症狀，也有不少人有生殖泌尿道症候群。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

更年期除了常見的熱潮紅、心悸、盜汗等症狀，不少人還會出現「更年期生殖泌尿道症候群」，下半身會有燒熱疼痛「火辣辣」的情況。醫師指出，此症候群是因為更年期婦女生殖泌尿道膠原蛋白減少，上皮細胞變薄，陰道缺乏彈性，出現乾澀、灼熱和性行為疼痛等不適。

夏日天氣炎熱，許多中年婦女常有發熱、面紅，只是稍微動一動就會熱到受不了，脾氣也越來越暴躁；到了晚上睡也睡不著，要不就是白天早早醒來，常常有全身熱的火辣辣情形，可能就是更年期報到了。

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萬芳醫院婦產科主治醫師張宇琪指出，每到夏天，門診因更年期不適的病人會增加一至兩成，婦女大約在45-55歲開始卵巢功能衰退，雌激素銳減使得月經周期延長或縮短，經血量過多或減少，另有熱潮紅、失眠、關節肌肉痠痛等問題。

▲萬芳醫院婦產科主治醫師張宇琪。（圖／萬芳醫院提供）

而「更年期生殖泌尿道症候群」主要是因為婦女的生殖泌尿道的膠原蛋白減少，女性生殖器組織上皮細胞變薄，造成陰道缺乏彈性，易有乾澀、灼熱及性行為疼痛，並引發程度不一的頻尿、夜尿、急尿、反覆膀胱尿道感染、解尿疼痛或灼熱及尿失禁等問題。

張宇琪說，治療上通常會給予低劑量局部或系統性荷爾蒙藥物補充，緩解更年期焦慮、熱潮紅、發汗等症狀，至於「更年期生殖泌尿道症候群」可藉由陰道雷射的方式促進生殖泌尿道的膠原蛋白和陰道黏膜再生，改善陰道的乾燥、搔癢、疼痛和膀胱功能障礙。

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