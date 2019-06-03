當心瘦不了！專家警告「極端飲食傷身」...你常不吃／只吃什麼嗎？



▲「終極限醣減肥法」、「食物盡可能生吃」或是「最好別喝牛奶」這類的減肥話題，其實都很極端。（圖／達志示意圖）

文／中野．詹姆士．修一

世界上充斥著各式各樣的減肥法及健康法。例如「終極限醣減肥法」，以及「食物盡可能生吃」，或是「最好別喝牛奶」這類的減肥話題，隨著健康風潮不斷地廣為流傳。但是我必須說，這類論點都很「極端」。

當然有些人的體質並不適合飲用乳製品，或有些蔬菜內含的維生素C也不耐熱，因此加熱後營養素會受到破壞；但是只要沒有過敏體質，照理說都可以喝牛奶，蔬菜也是一樣，透過各種烹調方式處理過後，就能保留住營養成分所以一般人真的沒有必要隨意採取極端的健序法。

至於加熱後會受到破壞的維生素C，也可以從生菜以外的食物，好比水果中攝取得到，而且內含於馬鈴薯或地瓜等薯類的維生素C，在加熱烹調後也不會損失多少，因此十分適合用來攝取維生素C。

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當然不容否定生菜本身的好處，我也很希望大家能從蔬菜攝取到維生素、礦物質、食物纖維、植物生化素等營養成分。有一種分析方式稱作「氨基酸分數」，可用來評估食物中蛋白質的品質。分數達100分的食物，可有效攝取到優質蛋白質，例如牛奶就是其中之一。

承前所述，有些人的體質不適合喝牛奶，比方說他們無法妥善分解乳糖，但是就和無法分解酒精的人一樣，並不是每一個人「都不適合喝牛奶」。體質適合的話，更應該多喝牛奶，因此與碳水化合物一樣，希望大家不要極端地限制乳製品。



▲一天三餐當中，最多應吃到14種食物。（圖／達志示意圖）

相信不實或偏頗的資訊，而輕易進行極端限制食物攝取的話，恐會損害身體。所以大家不要「不吃某種食物」，或是「只吃某種食物」，而應該攝取各式各樣的食物。

我建議大家採取簡單的飲食方式，誠如前文說明過的，「一天吃14種食物」（均衡飲食應包括穀類、豆類或豆類製品、海鮮類、肉類、牛奶或乳製品、蛋、水果、海藻類、蕈菇類、芋薯類、黃綠色蔬菜、淺色蔬菜、油脂、飲料零食）。

在一天三餐當中，最多應吃到14種食物，這樣一來，你就會開始思考，「午餐吃過肉了，晚餐要改吃魚」、「早餐須多吃一種水果」、「今天還沒吃到海藻類食物」這些問題，維持均衡的飲食習慣，避免偏食。

本文摘自《醫生說「請你運動！」時，最強對症運動指南》／中野．詹姆士．修一（日本首席體能訓練師）／方舟文化出版