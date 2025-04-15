女網購美容針慘「肉毒桿菌中毒」　食藥署警告違法輸入最重罰1億

▲一名女性網購肉毒桿菌注射，竟變肉毒桿菌中毒。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷、洪巧藍／台北報導

北部40多歲女3月下旬自網路平台購買「美容針」並由賣家到府注射，3日後陸續出現吞嚥困難、唾液分泌障礙症狀，成為國內首例醫源性肉毒桿菌中毒個案。針對此事件，食藥署表示，肉毒桿菌皆為醫師處方，根據《藥事法》規定，未經核准而擅自輸入，可處10年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金。

該個案注射3日後，陸續出現吞嚥困難、唾液分泌障礙、眼瞼下垂、肌肉無力及全身倦怠等症狀，發病第4日就醫，發病第6日因呼吸困難插管使用呼吸器住加護病房，通報肉毒桿菌中毒並申請自費22.6萬使用抗毒素治療。

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疾管署副署長羅一鈞表示，該個案經血清和糞便檢驗雖均為陰性，因符合肉毒桿菌中毒臨床症狀、發病前曾注射肉毒桿菌毒素，研判為極可能病例，個案經治療後症狀好轉，已拔管轉出加護病房至一般病房，目前仍住院中。衛生局針對本事件的賣家及藥品來源、藥品非法販售及施打等過程，已展開追查。

羅一鈞表示，個案施打肉毒桿菌毒素過程可能觸法，針對賣家可能涉及觸犯《藥事法》有3部分，包含非法輸入、販售，賣家非藥商身分提供藥品；另到府施打為醫療行為，非醫師執行也會觸犯《醫師法》，衛生局正在搜集事證，進行相關調查與處置，警方也接獲報案。

食藥署副署長王德原指出，目前我國核准的肉毒桿菌毒素有7張藥品許可證，皆為醫師處方藥品，這些藥品如果未經核准而擅自輸入，則是違反《藥事法》第82條規定，可處10年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金；若明知為禁藥，而販賣或意圖販賣而陳列者，涉違反《藥事法》第83條規定，可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣5,000萬元以下罰金。