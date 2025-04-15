川普愛速食可樂「長腸息肉」　醫解析健檢報告：精神狀態正常

▲川普愛吃速食、可樂，健檢報告顯示有肥胖、高血脂。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙于婷／台北報導

美國總統川普的健檢報告引發關注，醫師指出，川普有肥胖、高血脂、大腸憩室、大腸息肉等問題，每日需服用兩種降膽固醇藥和阿斯匹林預防心血管疾病，這些問題都和飲食習慣有關，他長期愛吃速食、像漢堡、薯條和可樂。另外，醫師也直言，這份體檢報告主要是揭示川總的認知和精神狀態，看起來川普總統的精神是正常的。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘指出，川總的身高190公分，體重101公斤，BMI 是30，算是肥胖，以他78歲的年紀有高血脂、大腸憩室和大腸息肉並不意外，這都跟飲食有關，根據紐約時報曾報導，川普一天可以喝12罐可樂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

錢政弘也特別提到，令人訝異的是，川普的腹部超音波檢查是正常，肝功能也正常，居然沒有脂肪肝，依照美國流行病學的調查，BMI大於30以上的肥胖成年人，75%有脂肪肝，55%有高血糖，兩者皆沒有的僅佔12%，而川普不但沒脂肪肝，連血糖也正常，實屬少見。

另外，錢政弘表示，這份體檢報告主要是揭示川總的認知和精神狀態，評估的量表有認知功能、抑鬱症狀、焦慮症狀，在認知功能上使用蒙特利爾認知評估量表（MoCA）評估，滿分表示認知功能正常。川普是拿30分，他也無顯著抑鬱和焦慮症狀。他直言「看起來川普總統的精神是正常的，我覺得比較不正常的應該會是散戶。」

▲川普健檢報告。（圖／翻攝白宮）