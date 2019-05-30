流汗≠減肥！專家揭「肚肉消不掉」主因：運動完喝OO超危險



▲流再多汗也無法燃燒脂肪。（圖／翻攝自pixabay）



文／中野．詹姆士．修一

「為了讓肚子消下去，上健身房做完訓練後，還要去三溫暖流一身汗」，你是否曾經有過這樣的觀念呢？可能有人會以為，多流一點汗就能大量燃燒脂肪，其實流再多汗，並不代表脂肪燃燒得愈多。也就是說，大量流汗後，脂肪並不會大量燃燒；反過來說，幾乎沒流汗的話，也不代表脂肪沒在燃燒。

因此，為了想要燃燒脂肪而穿著厚重衣物去跑步，或是上三溫暖想讓自己藉此大量出汗，這些方法一點效率也沒有；身體反而會因為水分流失呈現輕度脫水狀態，使得加諸在心臟等處的負擔變大。當然流汗後會感覺通體舒暢，而且也能消除壓力，但是考量到脂肪燃燒的成效問題，並不需要非得大汗淋漓不可。

可能大家曾在電視上看過，拳擊手為了減重穿著厚重衣物賣力跑步，或是將健身房的室溫提高，以便出汗減輕體重，因此會有「減重＝出汗」的迷思。但是拳擊手的減重與為了緊實腹部的減肥，根本似是而非。

以當前一直在控制體重的拳擊手為例，他們每天都十分嚴謹地訓練與控制飲食，體脂肪通常已經不高了，為了在這種狀態下減重，就算去除0.1公克的水分也好，都必須讓體重暫時降下來。所以會穿著類似三溫暖塑身衣的衣物，目的並不在於燃燒脂肪，而是想要流汗以排除體內的水分。

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▲拳擊手會穿著類似三溫暖塑身衣的衣物，是想流汗以排除體內水分。（圖／達志影像）

體溫過度上升會妨礙脂肪燃燒

人體內具有名為「脂酶」的酵素，關係到脂質的分解，脂酶在體溫比平時上升1至2度左右時，運作情形最為活躍；因此穿著大量衣物做運動的話，體溫會過度上升，使得脂酶運作情形變差，變成不適合燃燒脂肪的狀態。去三溫暖也是同樣道理，倘若單純考量到脂肪燃燒效率，成效並不佳，因此運動時最好穿著速乾且透氣性佳的衣物，控制體溫。

另外，在運動時切記也要確實補充水分。一旦呈現脫水狀態，即便只是輕度，將無法激發能量來燃燒脂肪。還有一點希望大家注意，當你感覺「口乾舌燥」時，你已經出現脫水症狀了。因此切記要在感到口渴之前補充水分，所以運動前、運動中，還有運動後都請勤加喝水。



▲剛做完運動就大口喝啤酒非常危險。（圖／達志示意圖）

運動後喝啤酒十分危險！

做完訓練後，可能很多人都會想來杯啤酒暢快一下，但是剛做完運動就大口喝啤酒的話，是非常危險的行為。流汗後，照理說血液中的水分含量會減少。只要血液中的水分含量一減少，血液就會呈現容易凝固的狀態。然而酒精具有利尿作用，因此會助長脫水現象，此外酒精還會使血液循環加快，因此引發血栓的危險性便會升高。

啤酒入口後暢快無比，因此會誤以為已經不渴了，但是啤酒對於提升血中含水量卻沒有太大幫助。實在很想在跑步或做完訓練後喝啤酒的人，請你在喝啤酒前，最少先喝一杯水或適合身體的運動飲料。如此一來，就算很想喝啤酒，也能事先提升血中的含水量。請大家適度補充水分，再一邊做訓練，讓腹部消下去吧！

本文摘自《醫生說「請你運動！」時，最強對症運動指南》／中野．詹姆士．修一（日本首席體能訓練師）／方舟文化出版